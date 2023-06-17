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Госдолг США впервые в истории превысил 32 триллиона долларов

Госдолг США впервые в истории превысил 32 триллиона долларов - РИА Новости, 17.06.2023

Госдолг США впервые в истории превысил 32 триллиона долларов

Американский госдлог впервые в истории преодолел отметку в 32 триллиона долларов, свидетельствуют статистические данные Министерства финансов США. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T03:32

2023-06-17T03:32

2023-06-17T05:31

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госдолг сша

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ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Американский госдлог впервые в истории преодолел отметку в 32 триллиона долларов, свидетельствуют статистические данные Министерства финансов США."Суммарный непогашенный государственный долг — 32 триллиона 39 миллиардов 244 миллиона долларов", — уточнили в ведомстве.Ранее этот показатель держался на уровне в 31,95 триллиона долларов.В начале июня президент США Джо Байден подписал закон о временном повышении потолка госдолга до 1 января 2025 года. Это произошло за несколько дней до возможного дефолта, который по оценкам американского минфина мог наступить 5 июня. Байден подчеркнул, что кризиса и коллапса в экономике Штатов после этого удалось избежать, но ставки оказались "как никогда высокими".

https://ria.ru/20230528/ssha-1874671771.html

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