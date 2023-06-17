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Путин показал, как надо слушать гимн России - РИА Новости, 17.06.2023
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15:36 17.06.2023 (обновлено: 17:51 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/gimn-1878892965.html
Путин показал, как надо слушать гимн России
Путин показал, как надо слушать гимн России - РИА Новости, 17.06.2023
Путин показал, как надо слушать гимн России
Президент Владимир Путин замолчал во время исполнения гимна России и попросил сделать то же самое заместителя генерального директора компании "Газпром нефть",... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T15:36
2023-06-17T17:51
россия
владимир путин
газпром
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МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Президент Владимир Путин замолчал во время исполнения гимна России и попросил сделать то же самое заместителя генерального директора компании "Газпром нефть", генедиректора ООО "Газпром Лахта" Елену Илюхину, передает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.На видео топ-менеджер рассказывает главе государства о торжественной церемонии поднятия флагов России, СССР и Российской империи в парке 300-летия Петербурга. В этот момент звучал гимн, и Путин приложил палец к губам, призвав собеседницу к молчанию.Затем беседа возобновилась."Газпром" возвел в акватории Финского залива три самых высоких в мире флагштока из построенных на воде. Высота каждого — 179,5 метра. Сегодняшняя церемония поднятия флагов приурочена к годовщинам учреждения каждого из них — 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет — триколору Петра Первого.
https://ria.ru/20230617/obsuzhdenie-1878813864.html
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РИА Новости
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Путин на церемонии поднятия флагов на Большой Лахте
Государственные флаги на территории Большой Лахты - Российской империи, СССР и Российской Федерации - подняты в присутствии президента России Владимира Путина.
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россия, владимир путин, газпром
Россия, Владимир Путин, Газпром
Путин показал, как надо слушать гимн России

Владимир Путин показал, что во время гимна России надо молчать

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Президент Владимир Путин замолчал во время исполнения гимна России и попросил сделать то же самое заместителя генерального директора компании "Газпром нефть", генедиректора ООО "Газпром Лахта" Елену Илюхину, передает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
На видео топ-менеджер рассказывает главе государства о торжественной церемонии поднятия флагов России, СССР и Российской империи в парке 300-летия Петербурга. В этот момент звучал гимн, и Путин приложил палец к губам, призвав собеседницу к молчанию.
Затем беседа возобновилась.
"Газпром" возвел в акватории Финского залива три самых высоких в мире флагштока из построенных на воде. Высота каждого — 179,5 метра. Сегодняшняя церемония поднятия флагов приурочена к годовщинам учреждения каждого из них — 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет — триколору Петра Первого.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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