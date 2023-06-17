https://ria.ru/20230617/gimn-1878892965.html

Путин показал, как надо слушать гимн России

Путин показал, как надо слушать гимн России - РИА Новости, 17.06.2023

Путин показал, как надо слушать гимн России

Президент Владимир Путин замолчал во время исполнения гимна России и попросил сделать то же самое заместителя генерального директора компании "Газпром нефть",... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T15:36

2023-06-17T15:36

2023-06-17T17:51

россия

владимир путин

газпром

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МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Президент Владимир Путин замолчал во время исполнения гимна России и попросил сделать то же самое заместителя генерального директора компании "Газпром нефть", генедиректора ООО "Газпром Лахта" Елену Илюхину, передает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.На видео топ-менеджер рассказывает главе государства о торжественной церемонии поднятия флагов России, СССР и Российской империи в парке 300-летия Петербурга. В этот момент звучал гимн, и Путин приложил палец к губам, призвав собеседницу к молчанию.Затем беседа возобновилась."Газпром" возвел в акватории Финского залива три самых высоких в мире флагштока из построенных на воде. Высота каждого — 179,5 метра. Сегодняшняя церемония поднятия флагов приурочена к годовщинам учреждения каждого из них — 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет — триколору Петра Первого.

https://ria.ru/20230617/obsuzhdenie-1878813864.html

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Путин на церемонии поднятия флагов на Большой Лахте Государственные флаги на территории Большой Лахты - Российской империи, СССР и Российской Федерации - подняты в присутствии президента России Владимира Путина. 2023-06-17T15:36 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин, газпром