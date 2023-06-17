https://ria.ru/20230617/germaniya-1878851099.html

Песков обвинил руководство Германии в следовании в фарватере США

Песков обвинил руководство Германии в следовании в фарватере США - РИА Новости, 17.06.2023

Песков обвинил руководство Германии в следовании в фарватере США

Руководство ФРГ, назвавшее Россию самой большой угрозой, видимо решило следовать в фарватере США и быть примерным членом НАТО, причем в ущерб интересам своих... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T11:00

2023-06-17T11:00

2023-06-17T20:14

германия

сша

в мире

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Руководство ФРГ, назвавшее Россию самой большой угрозой, видимо решило следовать в фарватере США и быть примерным членом НАТО, причем в ущерб интересам своих граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале."Германия, к сожалению, видимо, внутренне для себя решила следовать устойчиво в фарватере США, как и вся Европа, быть примерным членом НАТО, которая, естественно, выполняет все установки из Вашингтона", — сказал Песков.Он отметил, что Германия делает это "даже в ущерб интересам своих граждан", "стреляя себе в ногу".

https://ria.ru/20230614/germaniya-1878098058.html

германия

сша

россия

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германия, сша, в мире, россия, дмитрий песков