https://ria.ru/20230617/germaniya-1878851099.html
Песков обвинил руководство Германии в следовании в фарватере США
Песков обвинил руководство Германии в следовании в фарватере США - РИА Новости, 17.06.2023
Песков обвинил руководство Германии в следовании в фарватере США
Руководство ФРГ, назвавшее Россию самой большой угрозой, видимо решило следовать в фарватере США и быть примерным членом НАТО, причем в ущерб интересам своих... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T11:00
2023-06-17T11:00
2023-06-17T20:14
германия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Руководство ФРГ, назвавшее Россию самой большой угрозой, видимо решило следовать в фарватере США и быть примерным членом НАТО, причем в ущерб интересам своих граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале."Германия, к сожалению, видимо, внутренне для себя решила следовать устойчиво в фарватере США, как и вся Европа, быть примерным членом НАТО, которая, естественно, выполняет все установки из Вашингтона", — сказал Песков.Он отметил, что Германия делает это "даже в ущерб интересам своих граждан", "стреляя себе в ногу".
https://ria.ru/20230614/germaniya-1878098058.html
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германия, сша, в мире, россия, дмитрий песков
Германия, США, В мире, Россия, Дмитрий Песков
Песков обвинил руководство Германии в следовании в фарватере США
Песков: руководство ФРГ следует в фарватере США и стреляет тем самым себе в ногу