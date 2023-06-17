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Путин принимает участие в церемонии поднятия флагов на Большой Лахте - РИА Новости, 17.06.2023
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13:37 17.06.2023 (обновлено: 18:04 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/flagi-1878870913.html
Путин принимает участие в церемонии поднятия флагов на Большой Лахте
Путин принимает участие в церемонии поднятия флагов на Большой Лахте - РИА Новости, 17.06.2023
Путин принимает участие в церемонии поднятия флагов на Большой Лахте
Государственные флаги на территории Большой Лахты - Российской империи, СССР и Российской Федерации - подняты в присутствии президента России Владимира Путина. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T13:37
2023-06-17T18:04
владимир путин
россия
российская империя
ссср
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Государственные флаги на территории Большой Лахты - Российской империи, СССР и Российской Федерации - подняты в присутствии президента России Владимира Путина.Президент находился на яхте "Охта" и наблюдал с борта.Три флагштока, ставших самыми высокими флагштоками в мире, построенными на воде, возвела в акватории Финского залива компания "Газпром". Их высота 179,5 метра над водой. Флаги стали частью исторического парка, посвященного 300-летию Санкт-Петербурга."Поднятые флаги – это дань уважения. За каждым флагом стоят свои победы, достижения и подвиги, но их триединство символизирует неразрывную великую историю нашей Родины, преемственность силы и духа новыми поколениями россиян", – отмечают в "Газпроме".Как говорится в материалах к мероприятию, появление флагов приурочено к датам учреждения каждого из них - 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет триколору Петра Первого.В рамках проекта планируется обустроить береговую линию парка 300-летия Санкт-Петербурга, в том числе построить базу водных видов спорта, оборудовать пляж, спортплощадки и прогулочные дорожки.
https://ria.ru/20230510/trikolor-1870729273.html
россия
российская империя
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60
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Путин на церемонии поднятия флагов на Большой Лахте
Государственные флаги на территории Большой Лахты - Российской империи, СССР и Российской Федерации - подняты в присутствии президента России Владимира Путина.
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владимир путин, россия, российская империя, ссср, газпром
Владимир Путин, Россия, Российская империя, СССР, Газпром
Путин принимает участие в церемонии поднятия флагов на Большой Лахте

Путин дал команду поднять государственные флаги на территории Большой Лахты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Государственные флаги на территории Большой Лахты - Российской империи, СССР и Российской Федерации - подняты в присутствии президента России Владимира Путина.
Президент находился на яхте "Охта" и наблюдал с борта.
Три флагштока, ставших самыми высокими флагштоками в мире, построенными на воде, возвела в акватории Финского залива компания "Газпром". Их высота 179,5 метра над водой. Флаги стали частью исторического парка, посвященного 300-летию Санкт-Петербурга.
"Поднятые флаги – это дань уважения. За каждым флагом стоят свои победы, достижения и подвиги, но их триединство символизирует неразрывную великую историю нашей Родины, преемственность силы и духа новыми поколениями россиян", – отмечают в "Газпроме".
Как говорится в материалах к мероприятию, появление флагов приурочено к датам учреждения каждого из них - 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет триколору Петра Первого.
В рамках проекта планируется обустроить береговую линию парка 300-летия Санкт-Петербурга, в том числе построить базу водных видов спорта, оборудовать пляж, спортплощадки и прогулочные дорожки.
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