https://ria.ru/20230617/flagi-1878870913.html

Путин принимает участие в церемонии поднятия флагов на Большой Лахте

Путин принимает участие в церемонии поднятия флагов на Большой Лахте - РИА Новости, 17.06.2023

Путин принимает участие в церемонии поднятия флагов на Большой Лахте

Государственные флаги на территории Большой Лахты - Российской империи, СССР и Российской Федерации - подняты в присутствии президента России Владимира Путина. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T13:37

2023-06-17T13:37

2023-06-17T18:04

владимир путин

россия

российская империя

ссср

газпром

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Государственные флаги на территории Большой Лахты - Российской империи, СССР и Российской Федерации - подняты в присутствии президента России Владимира Путина.Президент находился на яхте "Охта" и наблюдал с борта.Три флагштока, ставших самыми высокими флагштоками в мире, построенными на воде, возвела в акватории Финского залива компания "Газпром". Их высота 179,5 метра над водой. Флаги стали частью исторического парка, посвященного 300-летию Санкт-Петербурга."Поднятые флаги – это дань уважения. За каждым флагом стоят свои победы, достижения и подвиги, но их триединство символизирует неразрывную великую историю нашей Родины, преемственность силы и духа новыми поколениями россиян", – отмечают в "Газпроме".Как говорится в материалах к мероприятию, появление флагов приурочено к датам учреждения каждого из них - 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет триколору Петра Первого.В рамках проекта планируется обустроить береговую линию парка 300-летия Санкт-Петербурга, в том числе построить базу водных видов спорта, оборудовать пляж, спортплощадки и прогулочные дорожки.

https://ria.ru/20230510/trikolor-1870729273.html

россия

российская империя

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на церемонии поднятия флагов на Большой Лахте Государственные флаги на территории Большой Лахты - Российской империи, СССР и Российской Федерации - подняты в присутствии президента России Владимира Путина. 2023-06-17T13:37 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, россия, российская империя, ссср, газпром