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Песков прокомментировал поднятие флага СССР в Петербурге - РИА Новости, 17.06.2023
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14:19 17.06.2023 (обновлено: 15:38 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/flag-1878879968.html
Песков прокомментировал поднятие флага СССР в Петербурге
Песков прокомментировал поднятие флага СССР в Петербурге - РИА Новости, 17.06.2023
Песков прокомментировал поднятие флага СССР в Петербурге
Поднятие флага СССР на территории Большой Лахты в Санкт-Петербурге среди флагов Российской империи и Российской Федерации — это символ преемственности... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T14:19
2023-06-17T15:38
российская империя
россия
ссср
дмитрий песков
газпром
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Поднятие флага СССР на территории Большой Лахты в Санкт-Петербурге среди флагов Российской империи и Российской Федерации — это символ преемственности российской государственности, никаких других смыслов это не несет и не должно нести, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Три флагштока, ставшие самыми высокими в мире из построенных на воде, возвела в акватории Финского залива компания "Газпром". Их высота 179,5 метра над водой. Поднятие флагов состоялось в субботу и было приурочено к датам учреждения каждого из них: 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет триколору Петра Первого. "Ничего большего там нет. И не должно быть. Это именно символ преемственности нашей российской государственности", — сказал Песков журналистам. "История современной России не ограничивается только новейшей историей. Это история и Советского Союза, и Российской империи. У нас очень древняя и богатая история", — добавил представитель Кремля.
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российская империя, россия, ссср, дмитрий песков, газпром
Российская империя, Россия, СССР, Дмитрий Песков, Газпром
Песков прокомментировал поднятие флага СССР в Петербурге

Песков: флаг СССР в Петербурге выступает символом преемственности государственности

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Поднятие флага СССР на территории Большой Лахты в Санкт-Петербурге среди флагов Российской империи и Российской Федерации — это символ преемственности российской государственности, никаких других смыслов это не несет и не должно нести, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Три флагштока, ставшие самыми высокими в мире из построенных на воде, возвела в акватории Финского залива компания "Газпром". Их высота 179,5 метра над водой. Поднятие флагов состоялось в субботу и было приурочено к датам учреждения каждого из них: 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет триколору Петра Первого.
"Ничего большего там нет. И не должно быть. Это именно символ преемственности нашей российской государственности", — сказал Песков журналистам.
"История современной России не ограничивается только новейшей историей. Это история и Советского Союза, и Российской империи. У нас очень древняя и богатая история", — добавил представитель Кремля.
Путин на церемонии поднятия флагов на Большой Лахте
Путин принимает участие в церемонии поднятия флагов на Большой Лахте
Вчера, 13:37
 
Российская империяРоссияСССРДмитрий ПесковГазпром
 
 
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