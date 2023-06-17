https://ria.ru/20230617/flag-1878879968.html
Песков прокомментировал поднятие флага СССР в Петербурге
Песков прокомментировал поднятие флага СССР в Петербурге - РИА Новости, 17.06.2023
Песков прокомментировал поднятие флага СССР в Петербурге
Поднятие флага СССР на территории Большой Лахты в Санкт-Петербурге среди флагов Российской империи и Российской Федерации — это символ преемственности... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T14:19
2023-06-17T14:19
2023-06-17T15:38
российская империя
россия
ссср
дмитрий песков
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878553590_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_b125cf5d49e731c022ce8a09c32e85fc.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Поднятие флага СССР на территории Большой Лахты в Санкт-Петербурге среди флагов Российской империи и Российской Федерации — это символ преемственности российской государственности, никаких других смыслов это не несет и не должно нести, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Три флагштока, ставшие самыми высокими в мире из построенных на воде, возвела в акватории Финского залива компания "Газпром". Их высота 179,5 метра над водой. Поднятие флагов состоялось в субботу и было приурочено к датам учреждения каждого из них: 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет триколору Петра Первого. "Ничего большего там нет. И не должно быть. Это именно символ преемственности нашей российской государственности", — сказал Песков журналистам. "История современной России не ограничивается только новейшей историей. Это история и Советского Союза, и Российской империи. У нас очень древняя и богатая история", — добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20230617/flagi-1878870913.html
российская империя
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878553590_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_640148e11fc70c5cf18b5b38dc6c8321.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская империя, россия, ссср, дмитрий песков, газпром
Российская империя, Россия, СССР, Дмитрий Песков, Газпром
Песков прокомментировал поднятие флага СССР в Петербурге
Песков: флаг СССР в Петербурге выступает символом преемственности государственности
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Поднятие флага СССР на территории Большой Лахты в Санкт-Петербурге среди флагов Российской империи и Российской Федерации — это символ преемственности российской государственности, никаких других смыслов это не несет и не должно нести, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Три флагштока, ставшие самыми высокими в мире из построенных на воде, возвела в акватории Финского залива
компания "Газпром
". Их высота 179,5 метра над водой. Поднятие флагов состоялось в субботу и было приурочено к датам учреждения каждого из них: 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет триколору Петра Первого.
"Ничего большего там нет. И не должно быть. Это именно символ преемственности нашей российской государственности", — сказал Песков журналистам.
"История современной России не ограничивается только новейшей историей. Это история и Советского Союза, и Российской империи. У нас очень древняя и богатая история", — добавил представитель Кремля.
Путин принимает участие в церемонии поднятия флагов на Большой Лахте