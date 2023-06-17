https://ria.ru/20230617/flag-1878879968.html

Песков прокомментировал поднятие флага СССР в Петербурге

Песков прокомментировал поднятие флага СССР в Петербурге - РИА Новости, 17.06.2023

Песков прокомментировал поднятие флага СССР в Петербурге

Поднятие флага СССР на территории Большой Лахты в Санкт-Петербурге среди флагов Российской империи и Российской Федерации — это символ преемственности... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T14:19

2023-06-17T14:19

2023-06-17T15:38

российская империя

россия

ссср

дмитрий песков

газпром

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Поднятие флага СССР на территории Большой Лахты в Санкт-Петербурге среди флагов Российской империи и Российской Федерации — это символ преемственности российской государственности, никаких других смыслов это не несет и не должно нести, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Три флагштока, ставшие самыми высокими в мире из построенных на воде, возвела в акватории Финского залива компания "Газпром". Их высота 179,5 метра над водой. Поднятие флагов состоялось в субботу и было приурочено к датам учреждения каждого из них: 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет триколору Петра Первого. "Ничего большего там нет. И не должно быть. Это именно символ преемственности нашей российской государственности", — сказал Песков журналистам. "История современной России не ограничивается только новейшей историей. Это история и Советского Союза, и Российской империи. У нас очень древняя и богатая история", — добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20230617/flagi-1878870913.html

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россия

ссср

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

российская империя, россия, ссср, дмитрий песков, газпром