https://ria.ru/20230617/falkov-1878859245.html

Валерий Фальков: интеграция вузов новых регионов должна завершиться в 2023

Валерий Фальков: интеграция вузов новых регионов должна завершиться в 2023 - РИА Новости, 17.06.2023

Валерий Фальков: интеграция вузов новых регионов должна завершиться в 2023

Как вузы – участники пилотного проекта смогут менять образовательные программы, когда завершится основной этап интеграции вузов новых регионов в российское... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T14:00

2023-06-17T14:00

2023-06-17T14:04

пмэф-2023

интервью

интервью - авторы

валерий фальков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878834154_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d95e689825d9ca949a368a2f3e2594f9.jpg

Как вузы – участники пилотного проекта смогут менять образовательные программы, когда завершится основной этап интеграции вузов новых регионов в российское образовательное пространство, а также какие меры поддержки оказываются новым регионам России, рассказал в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Беседовала Ковалева Полина.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.– Валерий Николаевич, сегодня активно обсуждается реформа высшего образования, которую анонсировал президент России Владимир Путин в ходе послания федеральному собранию. Скажите, пожалуйста, как эта реформа будет реализована? Что изменится?– Должно измениться, в первую очередь, качество высшего образования, это такая основная цель. И, конечно, должны измениться наши университеты, те места, где, собственно, в первую очередь, готовят студентов, дают образование, а во вторую очередь, там, где идеи превращаются в определенные промышленные технологии. И вот эти преобразования, они будут идти по нескольким направлениям. Начать надо с того, чтобы эти преобразования, изменения были выверены. Опять же по решению президента сейчас пилотный проект реализуется, в который входят шесть университетов самых разных, расположенных в разных регионах, городах нашей большой страны. Уже в этом году выпускники школ смогут поступить на программы в пилотные университеты в рамках формирования новой национальной системы высшего образования. Всего таких программ будет 179. Имеются в виду, это программы базового высшего образования. И еще будет 103 программ магистратуры, то, что будет именоваться специализированное высшее образование.– Как они изменятся по сравнению с тем, что есть сейчас? Может быть, как-то сократится или увеличится число программ?– Понимаете, тут важно не только сроками мерять все. Сроки, безусловно, будут в центре внимания, но это один из вопросов, который зависит от многих обстоятельств. В первую очередь надо посмотреть опять же, отталкиваясь от необходимости обеспечить качество высшего образования. Сейчас университеты каждую программу, которую они будут тестировать в рамках пилотного проекта, они ее прорабатывают дополнительно и смотрят, что необходимо добавить, что убрать. Как правило, необходимо добавить либо дополнительные дисциплины, которых в прежних учебных программах не хватало, либо, в большинстве программ, еще и практическую компоненту, практическую составляющую, ее увеличить с тем, чтобы выпускники соответствовали рынку труда. И они проходили хорошие практики, уже имели навыки работ. У нас, знаете, главный сегодня вызов состоит в том, что не только дефицит кадров и не хватает специалистов, но и нередко работодатели жалуются, что выпускники недостаточно готовы к тому, чтобы сразу по окончании университета активно включаться в трудовую деятельность.– Скажите, пожалуйста, в состав России вошли четыре новых региона, как будут развиваться вузы на территории этих новых регионов?– Самая главная задача сегодня в отношении вузов, которые расположены на территории новых регионов, вузов и научных организаций – это, конечно, интегрироваться в научно-образовательное пространство России. Надо понимать, что там многие базовые вещи, которые здесь даже мы не замечаем, я имею в виду требования стандартам образовательным, учебные программы, отношения с преподавателями, порядок поступления, они здесь годами уже вошли в привычку, стали обычной практикой. И университеты даже об этом не думали. Для наших коллег из новых регионов, из четырех регионов, сейчас мы проводим большую работу, чтобы такая интеграция прошла. Чтобы все процессы базовые были отстроены. Сейчас будет приемная кампания в этом году впервые по правилам, которые установлены для всех российских вузов, выделены бюджетные места. Ну, а дальше перерабатываются программы образовательные под те стандарты, которые существуют у нас, и будем надеяться, что в 2023 году первый основной этап интеграции, он завершится.– Сейчас уже утверждены программы развития вузов новых регионов, в каком объеме планируется оказывать им помощь, поддержку?– Мы по нескольким направлениям двигаемся. И все-таки надо понимать, что в каждом регионе вузы имеют свою специфику. Ну, очевидно, что, я начну с самой тяжелой ситуации, у нас, три учебных заведения в Мариуполе. Первый вопрос, который возникает, это то, что надо сделать капитальный ремонт в здании, которое используется для учебного процесса, для размещения лаборатории. Они все, конечно, в неудовлетворительном состоянии по понятным причинам. Сейчас идет большая работа, и в этом году она будет завершена для того, чтобы Мариупольский государственный университет имени Куинджи и технический университет, который расположен в этом же городе, Приазовский технический университет, там просто материально-техническую базу привести в нормальное состояние. Такая работа идет и, соответственно, до конца года она будет завершена, можно будет спокойно заниматься. Во всех других университетах тоже весьма актуальным является вопрос ремонта. но он все-таки не так остро стоит, как в Мариуполе. Параллельно, в дополнение к этому, сейчас идет большая работа, связанная с оснащением учебно-лабораторного оборудования. У нас, если посмотреть, 14 вузов в этом году получат 43 комплекта такого оборудования по естественно-научным и техническим дисциплинам. Почему это важно? Потому качество образования, особенно по естественным наукам, по техническим, его невозможно обеспечить, если у вас нет практикумов, у вас нет оборудования, на котором можно проводить эксперименты, ставить опыты. А там это оборудование либо отсутствует, либо оно настолько устарело, что оно не позволяет обеспечить вообще какое-либо качество. Поэтому, мы в первую очередь, по поручению президента провели соответствующую работу, выяснили, какое оборудование необходимо, скомпоновали и, вот сейчас проводим работу для того, чтобы как можно быстрее оно было установлено, преподаватели прошли повышение квалификации, и оно использовалось в учебном процессе. Вот, пожалуй, два таких больших стратегических направления, что касается государственного задания, то эти деньги определены, каждый вуз ежегодно получает государственное задание - на обучение студентов, на содержание. Для того, чтобы получить государственное задание, мы проводим совместно с вузами огромную работу по инвентаризации всего имущества, постановку его на учет. Это, знаете, такая бюрократическая сугубо работа, она может быть на первый взгляд никакого отношения к образованию студентов не имеет, но это очень важно. Это очень важно сделать, потому что если это не сделать быстро или сделать некачественно, то потом будут последствия, которые скажутся в том числе и на качестве образования. Потому что каждое здание должно иметь соответствующий юридический титул, на каждое здание нужно рассчитать определенный норматив по его содержанию, довести эти средства, там соответственно должны быть соответственные люди и так далее.– Вы говорили о том, что уже успешно проведена интеграция вузов новых регионов в российское образовательное пространство. А какие меры были для этого предприняты, какие действия уже были проведены для того, чтобы успешно их интегрировать?– Мы больше года работаем, собственно, сразу же в прошлом году мы начали с того, что приглашали коллег всех на повышение квалификации. Причем это повышение квалификации либо предметное для преподавателей, и это, кстати, хорошо воспринимается, потому что, в принципе, обмен опытом и повышение квалификации – это то, что необходимо каждому без исключения преподавателю. Всегда есть у коллег какие-то наработки новые, как, собственно, педагогические, то есть, искусство учить, да, так и, допустим, в зависимости от того, какую дисциплину вы преподаете – профессиональные. Отдельно занимались с управленцами, то есть, с ректорами, проректорами, теми, кто управляет имуществом, заведует финансами, оформляет отношения с преподавателями, организует питание. Университет, это же всегда очень большое и хлопотное хозяйство. Поэтому мы с коллегами на протяжении прошлого года проводили очень много такого, такую работу, приглашали их в самые разные регионы, много очень занимались с ними в Ростове-на-Дону, потому что этот регион близко. А в дополнение, закрепили за каждым университетом, установили шефство, так сказать, наставников. И университеты, где уже есть хороший опыт, как правило, это сильные, ведущие российские вузы, они помогают вузам из новых регионов, во-первых, быстрее интегрироваться, адаптироваться, во-вторых, где-то подсказывают, делятся своими передовыми наработками. Что еще сделали? Еще, конечно, помогали и помогаем с литературой, потому что обучение предполагает, вот, сегодня много электронных ресурсов, но, все-таки, соответствующая литература специальная по дисциплинам, и формируем библиотеки, передаем соответствующим образом. Дальше помогаем студентам, чтобы, они уже начали эту практику – не просто поступали к себе в университет, а чтобы чувствовали свою включенность и возможность получить образование не только в родном вузе, но и параллельно поездить, посмотреть страну. Мы предлагали программы сетевые, когда вы поступаете у себя в Донецке или в Луганске, или в Мариуполе, или в Мелитополе. В прошлый год, прежде всего, в Донецке и в Луганске, в народных республиках, в вузах, расположенных в этих городах и в этих регионах. Одновременно поступаете на программу, допустим, в Московскую государственную юридическую академию или Южный федеральный университет. И это дает возможность потом в процессе обучения вам не только получить два диплома, но и там семестр или какую-то дисциплину прослушать в другом вузе. Это тоже такая хорошая практика, студентам она нравится. Но вот в этом году уже отношения выстроены, университеты сами решают, какие программы запустить в сетевом формате, где и как организовать учебный процесс, вот, основное, что мы в принципе делали и продолжаем в этом году, естественно.– Может быть вы можете еще рассказать подробнее, как изменились условия работы самих университетов? Как изменились условия для студентов, преподавателей и научных сотрудников после полной интеграции вузов новых регионов?– Они меняются еще, это все в процессе. Потому что, понимаете, изменения идут сразу по нескольким направлениям. Давайте еще раз вернемся в исходную. Первый контур изменений, он касается, конечно, нормативных рамок. Это определенные правила, которые установлены российским законодательством, они связаны с определением учебной нагрузки, с количеством, соответствующими стандартами, содержанием дисциплин. Это большая, очень серьезная работа. Она, нельзя сказать, что может быть совсем уж кардинально отличается, потому что вроде бы во всех университетах всегда одно и тоже - студент приходит на занятия, преподаватель к нему приходит и учит его. Но, тем не менее, есть огромное количество нюансов, чему учить, как учить, сколько, как организованы эти занятия, требования там, и так далее. Это первый контур изменений. Второй контур изменений, это, собственно, где вы располагаетесь, где вы учитесь. Это вот материально-техническая база то, что имелось. Вот здесь тоже меняется до неузнаваемости, ну, я вам пример приводил, допустим, два университета, которые в Мариуполе, там просто я в прошлом году, когда впервые приехал, там даже невозможно было организовать учебный процесс. Я был в августе и тогда еще приняли решение, что в первую очередь надо – просто студент должен заходить, должна быть не только мебель, лаборатории, но просто должно быть комфортно учиться. А там, что, извините, ни окон, ни дверей. Поэтому вот меняется зримо еще и облик университетов. Ну, где-то вот в Мауриполе особой необходимости не было, там скорее, просто требуется ремонт. А вот в ряде университетов еще и такие изменения. Но и наша задача дать возможность, несмотря на все сложности, дать возможность студентам получить качественное образование. Потому что все регионы, без исключения, они борются за то, чтобы молодежь оставалась в регионах, либо, наоборот, приезжала. Потому что без молодежи нет будущего. А молодежь будет оставаться или приезжать в тот или иной регион тогда, когда там будут хорошие университеты. Потому что все-таки образование – это непреложная ценность и, если нет качественного образования, то, конечно, выпускники школ уезжают в другие регионы.

https://ria.ru/20230512/obrazovanie-1871400308.html

https://ria.ru/20230616/obrazovanie-1878803745.html

https://sn.ria.ru/20230613/pedagog-1876888015.html

https://na.ria.ru/20230412/inzhenery-1864662337.html

https://ria.ru/20230403/studenty-1862686524.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью, интервью - авторы, валерий фальков, россия