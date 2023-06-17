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Европа полностью зависима от американских энергоресурсов, заявил Сечин - РИА Новости, 17.06.2023
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10:49 17.06.2023 (обновлено: 11:38 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/evropa-1878849844.html
Европа полностью зависима от американских энергоресурсов, заявил Сечин
Европа полностью зависима от американских энергоресурсов, заявил Сечин - РИА Новости, 17.06.2023
Европа полностью зависима от американских энергоресурсов, заявил Сечин
Европейская политика диверсификации потерпела полный крах, Европа стала полностью зависима от американских энергоресурсов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин,... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T10:49
2023-06-17T11:38
пмэф-2023
экономика
европа
сша
игорь сечин
роснефть
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Европейская политика диверсификации потерпела полный крах, Европа стала полностью зависима от американских энергоресурсов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая с докладом на энергетической панели ПМЭФ. &quot;В результате отказа от российского газа и отсутствия других источников СПГ важным последствием стала полная зависимость европейской энергетики от поставок энергоресурсов из США. По сути, европейская политика диверсификации источников поставок газа потерпела полный крах&quot;, — сказал он.Кроме того, полагает глава "Роснефти", раздутый американский госдолг представляет угрозу для стран Азиатско-Тихоокеанского региона."Кто является основным держателем американского долга? Над ними и нависла основная угроза. У них основные риски. И очевидно, что под угрозой находятся страны АТР", — пояснил он.По мнению Сечина, зеленый переход привел уже к катастрофическим последствиям. Действиями безответственных регуляторов, по сути, введен запрет на инвестиции в традиционную энергию, отметил глава "Роснефти"."Не имея ясно очерченных целей, состоятельных технологий, понимания долгосрочных последствий своих действий, они запустили процесс, породивший кризисные явления в мировой энергетике, раскрутившей инфляцию на мировых рынках. Все это было усугублено воздействием пандемии", — добавил Сечин.При этом, подчеркнул он, авторы зеленого перехода до их пор не поняли, что правила, которые они пытаются навязывать в одностороннем порядке, нужно согласовывать с теми, у кого есть производственные возможности и соответствующая ресурсная база.Сечин уверен, что на нынешнем этапе зеленого перехода приоритетным направлением должен стать нефтегазовый сектор, поскольку совершенствование технологий в традиционной добыче дает больший эффект с точки зрения реального снижения выбросов, чем вложения в недозрелые альтернативные технологии. Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
https://ria.ru/20230310/atom-1856984738.html
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экономика, европа, сша, игорь сечин, роснефть, в мире
ПМЭФ-2023, Экономика, Европа, США, Игорь Сечин, Роснефть, В мире
Европа полностью зависима от американских энергоресурсов, заявил Сечин

Глава "Роснефти" Сечин: европейская политика диверсификации потерпела полный крах

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Европейская политика диверсификации потерпела полный крах, Европа стала полностью зависима от американских энергоресурсов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая с докладом на энергетической панели ПМЭФ.
«

"В результате отказа от российского газа и отсутствия других источников СПГ важным последствием стала полная зависимость европейской энергетики от поставок энергоресурсов из США. По сути, европейская политика диверсификации источников поставок газа потерпела полный крах", — сказал он.

Кроме того, полагает глава "Роснефти", раздутый американский госдолг представляет угрозу для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
"Кто является основным держателем американского долга? Над ними и нависла основная угроза. У них основные риски. И очевидно, что под угрозой находятся страны АТР", — пояснил он.
По мнению Сечина, зеленый переход привел уже к катастрофическим последствиям. Действиями безответственных регуляторов, по сути, введен запрет на инвестиции в традиционную энергию, отметил глава "Роснефти".
«
"Не имея ясно очерченных целей, состоятельных технологий, понимания долгосрочных последствий своих действий, они запустили процесс, породивший кризисные явления в мировой энергетике, раскрутившей инфляцию на мировых рынках. Все это было усугублено воздействием пандемии", — добавил Сечин.
При этом, подчеркнул он, авторы зеленого перехода до их пор не поняли, что правила, которые они пытаются навязывать в одностороннем порядке, нужно согласовывать с теми, у кого есть производственные возможности и соответствующая ресурсная база.
Сечин уверен, что на нынешнем этапе зеленого перехода приоритетным направлением должен стать нефтегазовый сектор, поскольку совершенствование технологий в традиционной добыче дает больший эффект с точки зрения реального снижения выбросов, чем вложения в недозрелые альтернативные технологии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
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Европа все еще сильно зависит от российской атомной энергетики, пишут СМИ
10 марта, 13:04
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаЕвропаСШАИгорь СечинРоснефтьВ мире
 
 
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