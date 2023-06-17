https://ria.ru/20230617/espanola-1878826514.html

Подразделение "Эспаньола" в Донбассе готовит из фанатов бойцов для СВО

Подразделение "Эспаньола" в Донбассе готовит из фанатов бойцов для СВО - РИА Новости, 17.06.2023

Подразделение "Эспаньола" в Донбассе готовит из фанатов бойцов для СВО

Подразделение футбольных фанатов "Эспаньола" обучает болельщиков для дальнейшего участия в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T05:38

2023-06-17T05:38

2023-06-17T05:38

специальная военная операция на украине

донбасс

безопасность

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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Подразделение футбольных фанатов "Эспаньола" обучает болельщиков для дальнейшего участия в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Испанец". "Первоочередно наши новобранцы - это футбольные фанаты и близкие по духу нам люди. Даже если люди без опыта, мы всему научим, потому что это наш контингент, это мы сами и есть. Посторонних людей, не являющихся футбольными фанатами, в небольшой пропорции мы можем к себе принять, но это должны быть уже узкопрофильные специалисты в каком-либо из направлений, которые нам необходимы", - рассказал командир отряда "Эспаньола"."То, что они являются футбольными фанатами, футбольными хулиганами, я вот это беру и ставлю в огромный жирный плюс, так как люди уже заранее сюда приходят духовитые, после полян, после драк в городах и на стадионах. И, используя этот дух, направляя его в нужное русло, выходит просто бомба", - сказал Михаил Турканов с позывным "Питбуль", боец ММА, кавалер ордена Мужества, командир штурмовой роты "Эспаньолы". Он объяснил, что конфликтов внутри коллектива из-за принадлежности к разным командам нет. "Несмотря на то что из разных движух - кто за "Спартак", кто за ЦСКА, я за "Зенит" - здесь у нас противоречий нет, здесь парни прекрасно понимают, что такое дисциплина, что такое субординация", - сказал командир роты.

https://ria.ru/20230617/spetsoperatsiya-1878825449.html

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донбасс, безопасность