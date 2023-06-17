Рейтинг@Mail.ru
Подразделение "Эспаньола" в Донбассе готовит из фанатов бойцов для СВО - РИА Новости, 17.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:38 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/espanola-1878826514.html
Подразделение "Эспаньола" в Донбассе готовит из фанатов бойцов для СВО
Подразделение "Эспаньола" в Донбассе готовит из фанатов бойцов для СВО - РИА Новости, 17.06.2023
Подразделение "Эспаньола" в Донбассе готовит из фанатов бойцов для СВО
Подразделение футбольных фанатов "Эспаньола" обучает болельщиков для дальнейшего участия в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T05:38
2023-06-17T05:38
специальная военная операция на украине
донбасс
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804992445_0:47:3302:1904_1920x0_80_0_0_6863d0c96c39af279eb28006edd13845.jpg
ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Подразделение футбольных фанатов "Эспаньола" обучает болельщиков для дальнейшего участия в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Испанец". "Первоочередно наши новобранцы - это футбольные фанаты и близкие по духу нам люди. Даже если люди без опыта, мы всему научим, потому что это наш контингент, это мы сами и есть. Посторонних людей, не являющихся футбольными фанатами, в небольшой пропорции мы можем к себе принять, но это должны быть уже узкопрофильные специалисты в каком-либо из направлений, которые нам необходимы", - рассказал командир отряда "Эспаньола"."То, что они являются футбольными фанатами, футбольными хулиганами, я вот это беру и ставлю в огромный жирный плюс, так как люди уже заранее сюда приходят духовитые, после полян, после драк в городах и на стадионах. И, используя этот дух, направляя его в нужное русло, выходит просто бомба", - сказал Михаил Турканов с позывным "Питбуль", боец ММА, кавалер ордена Мужества, командир штурмовой роты "Эспаньолы". Он объяснил, что конфликтов внутри коллектива из-за принадлежности к разным командам нет. "Несмотря на то что из разных движух - кто за "Спартак", кто за ЦСКА, я за "Зенит" - здесь у нас противоречий нет, здесь парни прекрасно понимают, что такое дисциплина, что такое субординация", - сказал командир роты.
https://ria.ru/20230617/spetsoperatsiya-1878825449.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804992445_494:0:3225:2048_1920x0_80_0_0_71efd3ed99a4f0746dad7a78c2cb2783.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Безопасность
Подразделение "Эспаньола" в Донбассе готовит из фанатов бойцов для СВО

Подразделение "Эспаньола" в Донбассе готовит из фанатов бойцов для спецоперации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДобровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Подразделение футбольных фанатов "Эспаньола" обучает болельщиков для дальнейшего участия в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Испанец".
"Первоочередно наши новобранцы - это футбольные фанаты и близкие по духу нам люди. Даже если люди без опыта, мы всему научим, потому что это наш контингент, это мы сами и есть. Посторонних людей, не являющихся футбольными фанатами, в небольшой пропорции мы можем к себе принять, но это должны быть уже узкопрофильные специалисты в каком-либо из направлений, которые нам необходимы", - рассказал командир отряда "Эспаньола".
"То, что они являются футбольными фанатами, футбольными хулиганами, я вот это беру и ставлю в огромный жирный плюс, так как люди уже заранее сюда приходят духовитые, после полян, после драк в городах и на стадионах. И, используя этот дух, направляя его в нужное русло, выходит просто бомба", - сказал Михаил Турканов с позывным "Питбуль", боец ММА, кавалер ордена Мужества, командир штурмовой роты "Эспаньолы".
Он объяснил, что конфликтов внутри коллектива из-за принадлежности к разным командам нет. "Несмотря на то что из разных движух - кто за "Спартак", кто за ЦСКА, я за "Зенит" - здесь у нас противоречий нет, здесь парни прекрасно понимают, что такое дисциплина, что такое субординация", - сказал командир роты.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Группировка "Юг" отбила атаки штурмовых групп ВСУ у Артемовска
05:13
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала