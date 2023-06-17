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Сечин заявил об окончании эпохи самых низких процентных ставок

Сечин заявил об окончании эпохи самых низких процентных ставок - РИА Новости, 17.06.2023

Сечин заявил об окончании эпохи самых низких процентных ставок

Эпоха самых низких за 5 000 лет процентных ставок закончилась, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T11:27

2023-06-17T11:27

2023-06-17T11:27

пмэф-2023

экономика

игорь сечин

роснефть

федеральная резервная система сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Эпоха самых низких за 5 000 лет процентных ставок закончилась, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме. "Эпоха низких процентных ставок закончилась, поскольку Федеральная резервная система приступила к их стремительному повышению, чтобы сдержать инфляцию, которая стала результатом раздувания пузыря ликвидности за последнее десятилетие и самых низких процентных ставок за 5 000 лет развития цивилизации с начала бронзового века", - сказал Сечин, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели. В результате 2022 год, как отметил глава "Роснефти", стал худшим годом в истории с точки зрения доходности мировых государственных облигаций, выпущенных с 1865 года. На этом фоне, подчеркнул Сечин, свежее высказывание главы ФРС Пауэлла о твердом намерении любой ценой подавить инфляцию и повышать ставки в течение нескольких лет, невзирая на прогнозируемый рост долга до 51 триллиона долларов к 2030 году, свидетельствует о крайней серьезности проблем. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, игорь сечин, роснефть, федеральная резервная система сша