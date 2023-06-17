https://ria.ru/20230617/elektrokary-1878814218.html

В Республике Алтай протестируют электрокары Е-Neva

В Республике Алтай протестируют электрокары Е-Neva - РИА Новости, 17.06.2023

В Республике Алтай протестируют электрокары Е-Neva

Обуховский завод (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") и Республика Алтай в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T00:34

2023-06-17T00:34

2023-06-17T02:24

пмэф-2023

экономика

технологии

республика алтай

санкт-петербург

россия

концерн пво "алмаз-антей"

олег хорохордин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Обуховский завод (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") и Республика Алтай в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым электромобили E-Neva, которые планируется выпускать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, появятся в республике, сообщает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы. "Документ о сотрудничестве по вопросам, касающимся социально-экономического развития Республики Алтай, подписали генеральный директор АО "Обуховский завод" Михаил Подвязников и председатель правительства Республики Алтай Олег Хорохордин", - говорится в сообщении. Соглашение направлено на объединение усилий сторон по повышению эффективности и экологичности функционирования объектов транспортного комплекса Республики Алтай, в том числе, на основе использования электромобилей, беспилотных летательных аппаратов. "Обуховский завод, входящий в концерн ВКО "Алмаз-Антей", реализует проект "Организация производства линейки электромобилей и газоэлектромобилей", в рамках которого, планируется создание высокотехнологичного и востребованного потребителями электротранспорта. Мы уверены, что такой вид транспорта будет востребован и в экологической столице России – Республике Алтай. Наши автомобили будут созданы с соблюдением всех экологических требований и подойдут для длительных поездок по региону, служб такси и каршеринга, микро-электромобили, в частности, смогут использоваться в курортных зонах, где нежелательна эксплуатация обычных автомобилей", - отметил Подвязников, слова которого приводятся в сообщении. По словам Хорохордина, Республика Алтай заинтересована в применении разработок концерна в части экологического транспорта на новых источниках энергии. "Одна из технологий, которая будет востребована в Республике Алтай как экологической столице России, это "российская Tesla" – полноприводный электромобиль на отечественной платформе E-Neva. Когда предприятие выйдет на полномасштабное производство, мы будем тестировать новые электромобили у нас в Республике Алтай. В будущем электромобили E-Neva пополнят автопарк каршеринга, который будет организован у обновленного аэровокзального комплекса. Все это отвечает принципам устойчивого развития, а также способствует уменьшению загрязнения воздуха и сохранению высокого экологического индекса нашей республики", - отметил глава республики. Ранее сообщалось, что "Алмаз-Антей" планирует в 2026 году начать на бывшем заводе Toyota в Петербурге серийный выпуск электромобилей Е-Neva. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/kamaz-1877978451.html

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экономика, технологии, республика алтай, санкт-петербург, россия, концерн пво "алмаз-антей", олег хорохордин