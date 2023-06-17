Рейтинг@Mail.ru
В Республике Алтай протестируют электрокары Е-Neva - РИА Новости, 17.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
00:34 17.06.2023 (обновлено: 02:24 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/elektrokary-1878814218.html
В Республике Алтай протестируют электрокары Е-Neva
В Республике Алтай протестируют электрокары Е-Neva - РИА Новости, 17.06.2023
В Республике Алтай протестируют электрокары Е-Neva
Обуховский завод (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") и Республика Алтай в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T00:34
2023-06-17T02:24
пмэф-2023
экономика
технологии
республика алтай
санкт-петербург
россия
концерн пво "алмаз-антей"
олег хорохордин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849525157_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_98f682b5797456a091f0e7d86faf6674.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Обуховский завод (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") и Республика Алтай в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым электромобили E-Neva, которые планируется выпускать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, появятся в республике, сообщает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы. "Документ о сотрудничестве по вопросам, касающимся социально-экономического развития Республики Алтай, подписали генеральный директор АО "Обуховский завод" Михаил Подвязников и председатель правительства Республики Алтай Олег Хорохордин", - говорится в сообщении. Соглашение направлено на объединение усилий сторон по повышению эффективности и экологичности функционирования объектов транспортного комплекса Республики Алтай, в том числе, на основе использования электромобилей, беспилотных летательных аппаратов. "Обуховский завод, входящий в концерн ВКО "Алмаз-Антей", реализует проект "Организация производства линейки электромобилей и газоэлектромобилей", в рамках которого, планируется создание высокотехнологичного и востребованного потребителями электротранспорта. Мы уверены, что такой вид транспорта будет востребован и в экологической столице России – Республике Алтай. Наши автомобили будут созданы с соблюдением всех экологических требований и подойдут для длительных поездок по региону, служб такси и каршеринга, микро-электромобили, в частности, смогут использоваться в курортных зонах, где нежелательна эксплуатация обычных автомобилей", - отметил Подвязников, слова которого приводятся в сообщении. По словам Хорохордина, Республика Алтай заинтересована в применении разработок концерна в части экологического транспорта на новых источниках энергии. "Одна из технологий, которая будет востребована в Республике Алтай как экологической столице России, это "российская Tesla" – полноприводный электромобиль на отечественной платформе E-Neva. Когда предприятие выйдет на полномасштабное производство, мы будем тестировать новые электромобили у нас в Республике Алтай. В будущем электромобили E-Neva пополнят автопарк каршеринга, который будет организован у обновленного аэровокзального комплекса. Все это отвечает принципам устойчивого развития, а также способствует уменьшению загрязнения воздуха и сохранению высокого экологического индекса нашей республики", - отметил глава республики. Ранее сообщалось, что "Алмаз-Антей" планирует в 2026 году начать на бывшем заводе Toyota в Петербурге серийный выпуск электромобилей Е-Neva. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/kamaz-1877978451.html
республика алтай
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849525157_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_edf86a698bf6c053897cb961ccfad79a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, республика алтай, санкт-петербург, россия, концерн пво "алмаз-антей", олег хорохордин
ПМЭФ-2023, Экономика, Технологии, Республика Алтай, Санкт-Петербург, Россия, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Олег Хорохордин
В Республике Алтай протестируют электрокары Е-Neva

В Республике Алтай протестируют электрокары Е-Neva, которые будут выпускать в Петербурге

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЭлектрические зарядные станции для электромобилей
Электрические зарядные станции для электромобилей - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Электрические зарядные станции для электромобилей. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Обуховский завод (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") и Республика Алтай в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым электромобили E-Neva, которые планируется выпускать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, появятся в республике, сообщает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы.
«
"Документ о сотрудничестве по вопросам, касающимся социально-экономического развития Республики Алтай, подписали генеральный директор АО "Обуховский завод" Михаил Подвязников и председатель правительства Республики Алтай Олег Хорохордин", - говорится в сообщении.
Соглашение направлено на объединение усилий сторон по повышению эффективности и экологичности функционирования объектов транспортного комплекса Республики Алтай, в том числе, на основе использования электромобилей, беспилотных летательных аппаратов.
"Обуховский завод, входящий в концерн ВКО "Алмаз-Антей", реализует проект "Организация производства линейки электромобилей и газоэлектромобилей", в рамках которого, планируется создание высокотехнологичного и востребованного потребителями электротранспорта. Мы уверены, что такой вид транспорта будет востребован и в экологической столице России – Республике Алтай. Наши автомобили будут созданы с соблюдением всех экологических требований и подойдут для длительных поездок по региону, служб такси и каршеринга, микро-электромобили, в частности, смогут использоваться в курортных зонах, где нежелательна эксплуатация обычных автомобилей", - отметил Подвязников, слова которого приводятся в сообщении.
По словам Хорохордина, Республика Алтай заинтересована в применении разработок концерна в части экологического транспорта на новых источниках энергии.
Крепление логотипа на радиаторную решетку на линии сборки грузового автомобиля КамАЗ-5490 NEO - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
По трассе М-11 запустили беспилотные грузовики КамАЗ
14 июня, 11:10
"Одна из технологий, которая будет востребована в Республике Алтай как экологической столице России, это "российская Tesla" – полноприводный электромобиль на отечественной платформе E-Neva. Когда предприятие выйдет на полномасштабное производство, мы будем тестировать новые электромобили у нас в Республике Алтай. В будущем электромобили E-Neva пополнят автопарк каршеринга, который будет организован у обновленного аэровокзального комплекса. Все это отвечает принципам устойчивого развития, а также способствует уменьшению загрязнения воздуха и сохранению высокого экологического индекса нашей республики", - отметил глава республики.
Ранее сообщалось, что "Алмаз-Антей" планирует в 2026 году начать на бывшем заводе Toyota в Петербурге серийный выпуск электромобилей Е-Neva.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День третий, главное
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДевушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Девушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Девушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.

Айсен Николаев, Глава Республики Саха и Алексей Чекунков, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перед пленарным заседанием.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев перед пленарным заседанием.

Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев перед пленарным заседанием

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" договорились вместе реализовывать инвестпроекты по освещению городов.

Подписания

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" договорились вместе реализовывать инвестпроекты по освещению городов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
© Мурад Багандов | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Мурад Багандов
Перейти в медиабанк
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
Девушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" договорились вместе реализовывать инвестпроекты по освещению городов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Мурад Багандов
Перейти в медиабанк
9 из 10

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаТехнологииРеспублика АлтайСанкт-ПетербургРоссияКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Олег Хорохордин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала