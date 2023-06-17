https://ria.ru/20230617/dogovor-1878933936.html

Песков: лидерам из Африки было интересно взглянуть на стамбульский договор

Песков: лидерам из Африки было интересно взглянуть на стамбульский договор - РИА Новости, 17.06.2023

Песков: лидерам из Африки было интересно взглянуть на стамбульский договор

Африканском лидерам было интересно, когда президент РФ Владимир Путин во время переговоров по африканской инициативе мирного урегулирования на Украине, показал... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T21:46

2023-06-17T21:46

2023-06-17T21:46

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

владимир путин

сирил рамафоса

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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Африканском лидерам было интересно, когда президент РФ Владимир Путин во время переговоров по африканской инициативе мирного урегулирования на Украине, показал им проект стамбульского договора, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров. "Им было интересно. Он много им рассказал о предыстории этого конфликта, о том когда конфликт конкретно начался. Они с большим интересом это выслушивали", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как делегация отреагировала на демонстрацию документов. В переговорах на тему африканской мирной инициативы по Украине приняли участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго. Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html

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в мире, россия, украина, африка, дмитрий песков, владимир путин, сирил рамафоса