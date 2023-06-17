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Песков: лидерам из Африки было интересно взглянуть на стамбульский договор - РИА Новости, 17.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:46 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/dogovor-1878933936.html
Песков: лидерам из Африки было интересно взглянуть на стамбульский договор
Песков: лидерам из Африки было интересно взглянуть на стамбульский договор - РИА Новости, 17.06.2023
Песков: лидерам из Африки было интересно взглянуть на стамбульский договор
Африканском лидерам было интересно, когда президент РФ Владимир Путин во время переговоров по африканской инициативе мирного урегулирования на Украине, показал... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T21:46
2023-06-17T21:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
африка
дмитрий песков
владимир путин
сирил рамафоса
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Африканском лидерам было интересно, когда президент РФ Владимир Путин во время переговоров по африканской инициативе мирного урегулирования на Украине, показал им проект стамбульского договора, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров. "Им было интересно. Он много им рассказал о предыстории этого конфликта, о том когда конфликт конкретно начался. Они с большим интересом это выслушивали", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как делегация отреагировала на демонстрацию документов. В переговорах на тему африканской мирной инициативы по Украине приняли участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго. Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html
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в мире, россия, украина, африка, дмитрий песков, владимир путин, сирил рамафоса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Африка, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сирил Рамафоса
Песков: лидерам из Африки было интересно взглянуть на стамбульский договор

Песков: африканским лидерам было интересно взглянуть на проект стамбульского договора

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Африканском лидерам было интересно, когда президент РФ Владимир Путин во время переговоров по африканской инициативе мирного урегулирования на Украине, показал им проект стамбульского договора, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров.
"Им было интересно. Он много им рассказал о предыстории этого конфликта, о том когда конфликт конкретно начался. Они с большим интересом это выслушивали", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как делегация отреагировала на демонстрацию документов.
В переговорах на тему африканской мирной инициативы по Украине приняли участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.
Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАфрикаДмитрий ПесковВладимир ПутинСирил Рамафоса
 
 
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