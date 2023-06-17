Песков: лидерам из Африки было интересно взглянуть на стамбульский договор
Песков: африканским лидерам было интересно взглянуть на проект стамбульского договора
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Африканском лидерам было интересно, когда президент РФ Владимир Путин во время переговоров по африканской инициативе мирного урегулирования на Украине, показал им проект стамбульского договора, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров.
"Им было интересно. Он много им рассказал о предыстории этого конфликта, о том когда конфликт конкретно начался. Они с большим интересом это выслушивали", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как делегация отреагировала на демонстрацию документов.
В переговорах на тему африканской мирной инициативы по Украине приняли участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.
Ранее делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским.