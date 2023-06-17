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Путин показал делегации Африки проект Стамбульского договора по Украине - РИА Новости, 17.06.2023
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19:20 17.06.2023 (обновлено: 20:41 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/dogovor-1878916997.html
Путин показал делегации Африки проект Стамбульского договора по Украине
Путин показал делегации Африки проект Стамбульского договора по Украине - РИА Новости, 17.06.2023
Путин показал делегации Африки проект Стамбульского договора по Украине
Президент России Владимир Путин представил африканской делегации проект стамбульского договора по украинскому урегулированию, где, как заявил президент РФ, было РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T19:20
2023-06-17T20:41
украина
владимир путин
африка
россия
в мире
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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин представил африканской делегации проект стамбульского договора по украинскому урегулированию, где, как заявил президент РФ, было прописано все: от количества вооруженных сил до единиц боевой техники и личного состава."Вот он! Он есть!" - сказал Путин, показывая документ, подписанный представителем Украины в 2022 году. "Он так и называется - договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Именно о гарантиях. Восемнадцать статей", - отметил российский лидер и продолжил."Более того. К нему есть еще и приложение. Они (пункты) касаются и Вооруженных сил, других вещей. Все прописано - до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил. Вот этот документ!" - сказал Путин, держа его в руках, добавив, что документ был парафирован украинской делегацией, стоит подпись. "Но после того, как мы и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории. Скажем так аккуратно. Постараюсь интеллигентно выражаться. Они отказались от этого", - заявил Путин.
https://ria.ru/20230617/plan-1878920493.html
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60
353
60
"Выбросили все на свалку истории" – Путин о заключенных с Украиной договоренностях
"Выбросили все на свалку истории" – Путин о заключенных с Украиной договоренностях
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украина, владимир путин, африка, россия, в мире
Украина, Владимир Путин, Африка, Россия, В мире
Путин показал делегации Африки проект Стамбульского договора по Украине

Путин показал делегации из Африки парафированный в 2022 году стамбульский договор с Киевом

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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин представил африканской делегации проект стамбульского договора по украинскому урегулированию, где, как заявил президент РФ, было прописано все: от количества вооруженных сил до единиц боевой техники и личного состава.
"Вот он! Он есть!" - сказал Путин, показывая документ, подписанный представителем Украины в 2022 году. "Он так и называется - договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Именно о гарантиях. Восемнадцать статей", - отметил российский лидер и продолжил.
"Более того. К нему есть еще и приложение. Они (пункты) касаются и Вооруженных сил, других вещей. Все прописано - до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил. Вот этот документ!" - сказал Путин, держа его в руках, добавив, что документ был парафирован украинской делегацией, стоит подпись. "Но после того, как мы и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории. Скажем так аккуратно. Постараюсь интеллигентно выражаться. Они отказались от этого", - заявил Путин.
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