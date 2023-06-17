https://ria.ru/20230617/dogovor-1878916997.html

Путин показал делегации Африки проект Стамбульского договора по Украине

Путин показал делегации Африки проект Стамбульского договора по Украине - РИА Новости, 17.06.2023

Путин показал делегации Африки проект Стамбульского договора по Украине

Президент России Владимир Путин представил африканской делегации проект стамбульского договора по украинскому урегулированию, где, как заявил президент РФ, было РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T19:20

2023-06-17T19:20

2023-06-17T20:41

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СТРЕЛЬНА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин представил африканской делегации проект стамбульского договора по украинскому урегулированию, где, как заявил президент РФ, было прописано все: от количества вооруженных сил до единиц боевой техники и личного состава."Вот он! Он есть!" - сказал Путин, показывая документ, подписанный представителем Украины в 2022 году. "Он так и называется - договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Именно о гарантиях. Восемнадцать статей", - отметил российский лидер и продолжил."Более того. К нему есть еще и приложение. Они (пункты) касаются и Вооруженных сил, других вещей. Все прописано - до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил. Вот этот документ!" - сказал Путин, держа его в руках, добавив, что документ был парафирован украинской делегацией, стоит подпись. "Но после того, как мы и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории. Скажем так аккуратно. Постараюсь интеллигентно выражаться. Они отказались от этого", - заявил Путин.

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"Выбросили все на свалку истории" – Путин о заключенных с Украиной договоренностях "Выбросили все на свалку истории" – Путин о заключенных с Украиной договоренностях 2023-06-17T19:20 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, владимир путин, африка, россия, в мире