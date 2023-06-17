https://ria.ru/20230617/diversiya-1878925232.html

Посол Украины заявил о непричастности страны к подрыву "Северных потоков"

Посол Украины заявил о непричастности страны к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 17.06.2023

Посол Украины заявил о непричастности страны к подрыву "Северных потоков"

Посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью заявил, что доказательств причастности украинцев к атаке на "Северные потоки" нет. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T20:25

2023-06-17T20:25

2023-06-17T20:25

в мире

киев

украина

сеймур херш

джо байден

сша

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью заявил, что доказательств причастности украинцев к атаке на "Северные потоки" нет. "Нет никаких доказательств причастности украинцев", - приводит немецкое информагентство dpa слова Макеева на вопрос о том, причастна ли Украина к подрыву "Северного потока". При этом он признал, что ходит много слухов и есть расследования СМИ, но сказал, что они "очень далеки от реальности". В последнее время версии об украинском следе звучат в зарубежных СМИ все чаще, как и предположения, что США были осведомлены о намерениях Киева. В частности, издание Spiegel со ссылкой на следователей писало, что найденные в рамках расследования диверсии на "Северных потока" метаданные, обнаруженные после бронирования яхты "Андромеда", которую могли использовать при подготовке теракта, ведут на Украину. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

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в мире, киев, украина, сеймур херш, джо байден, сша, северный поток — 2, авария на "северных потоках", северный поток