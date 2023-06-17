https://ria.ru/20230617/dannye-1878857602.html

Роскомнадзор зафиксировал передачу персональных данных в мессенджерах

Роскомнадзор зафиксировал передачу персональных данных в мессенджерах - РИА Новости, 17.06.2023

Роскомнадзор зафиксировал передачу персональных данных в мессенджерах

Роскомнадзор зафиксировал два подтверждённых случая передачи персональных данных в мессенджерах с 1 марта, когда начал действовать такой запрет, заявил... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T11:57

2023-06-17T11:57

2023-06-17T11:57

пмэф-2023

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

владимир путин

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал два подтверждённых случая передачи персональных данных в мессенджерах с 1 марта, когда начал действовать такой запрет, заявил заместитель руководителя ведомства Милош Вагнер журналистам на ПМЭФ. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с 1 марта 2023 года при предоставлении госуслуг, а также при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров использовать иностранные мессенджеры для передачи целого ряда личных и финансовых данных. "За это время, кстати, не так много жаловались - 2 случая, где действительно подтвердились такие передачи персональных данных. Мы направляли требование устранить эти нарушения, их устранили - то есть оператор продолжил без передачи персональных данных. Административной ответственности за это нет, поэтому такими методами принуждали к соблюдению законодательства", - сообщил Вагнер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир путин, технологии