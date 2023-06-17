https://ria.ru/20230617/dannye-1878857602.html
Роскомнадзор зафиксировал передачу персональных данных в мессенджерах
Роскомнадзор зафиксировал передачу персональных данных в мессенджерах - РИА Новости, 17.06.2023
Роскомнадзор зафиксировал передачу персональных данных в мессенджерах
Роскомнадзор зафиксировал два подтверждённых случая передачи персональных данных в мессенджерах с 1 марта, когда начал действовать такой запрет, заявил... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T11:57
2023-06-17T11:57
2023-06-17T11:57
пмэф-2023
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
владимир путин
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал два подтверждённых случая передачи персональных данных в мессенджерах с 1 марта, когда начал действовать такой запрет, заявил заместитель руководителя ведомства Милош Вагнер журналистам на ПМЭФ. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с 1 марта 2023 года при предоставлении госуслуг, а также при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров использовать иностранные мессенджеры для передачи целого ряда личных и финансовых данных. "За это время, кстати, не так много жаловались - 2 случая, где действительно подтвердились такие передачи персональных данных. Мы направляли требование устранить эти нарушения, их устранили - то есть оператор продолжил без передачи персональных данных. Административной ответственности за это нет, поэтому такими методами принуждали к соблюдению законодательства", - сообщил Вагнер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир путин, технологии
ПМЭФ-2023, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Владимир Путин, Технологии
Роскомнадзор зафиксировал передачу персональных данных в мессенджерах
Роскомнадзор с весны зафиксировал два случая передачи персональных данных в мессенджерах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал два подтверждённых случая передачи персональных данных в мессенджерах с 1 марта, когда начал действовать такой запрет, заявил заместитель руководителя ведомства Милош Вагнер журналистам на ПМЭФ.
Президент России Владимир Путин
подписал закон, запрещающий с 1 марта 2023 года при предоставлении госуслуг, а также при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров использовать иностранные мессенджеры для передачи целого ряда личных и финансовых данных.
"За это время, кстати, не так много жаловались - 2 случая, где действительно подтвердились такие передачи персональных данных. Мы направляли требование устранить эти нарушения, их устранили - то есть оператор продолжил без передачи персональных данных. Административной ответственности за это нет, поэтому такими методами принуждали к соблюдению законодательства", - сообщил Вагнер.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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