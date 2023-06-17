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Дроны ВСУ попытались атаковать нефтепровод "Дружба" в Брянской области - РИА Новости, 17.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:17 17.06.2023 (обновлено: 17:29 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/bryansk-1878852657.html
Дроны ВСУ попытались атаковать нефтепровод "Дружба" в Брянской области
Дроны ВСУ попытались атаковать нефтепровод "Дружба" в Брянской области - РИА Новости, 17.06.2023
Дроны ВСУ попытались атаковать нефтепровод "Дружба" в Брянской области
Минувшей ночью украинские войска пытались атаковать беспилотниками нефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T11:17
2023-06-17T17:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
брянская область
безопасность
александр богомаз
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Минувшей ночью украинские войска пытались атаковать беспилотниками нефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.&quot;Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооруженных сил России в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию &quot;Дружба&quot;. Благодаря профессионализму наших военных системами ПВО уничтожены три беспилотника самолетного типа&quot;, — написал он.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.Украинские войска регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предусматривает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
брянская область
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вооруженные силы украины, брянская область, безопасность, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз
Дроны ВСУ попытались атаковать нефтепровод "Дружба" в Брянской области

Богомаз: система ПВО отразила атаку дронов ВСУ на станцию "Дружба" в Брянской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗРПК "Панцирь-С1" в зоне проведения специальной военной операции на Украине
ЗРПК Панцирь-С1 в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
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ЗРПК "Панцирь-С1" в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Минувшей ночью украинские войска пытались атаковать беспилотниками нефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«

"Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооруженных сил России в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию "Дружба". Благодаря профессионализму наших военных системами ПВО уничтожены три беспилотника самолетного типа", — написал он.

Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
Украинские войска регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предусматривает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16 июня, 12:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБрянская областьБезопасностьАлександр Богомаз
 
 
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