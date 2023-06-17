https://ria.ru/20230617/bryansk-1878852657.html

Дроны ВСУ попытались атаковать нефтепровод "Дружба" в Брянской области

Дроны ВСУ попытались атаковать нефтепровод "Дружба" в Брянской области - РИА Новости, 17.06.2023

Дроны ВСУ попытались атаковать нефтепровод "Дружба" в Брянской области

Минувшей ночью украинские войска пытались атаковать беспилотниками нефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T11:17

2023-06-17T11:17

2023-06-17T17:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

брянская область

безопасность

александр богомаз

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Минувшей ночью украинские войска пытались атаковать беспилотниками нефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооруженных сил России в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию "Дружба". Благодаря профессионализму наших военных системами ПВО уничтожены три беспилотника самолетного типа", — написал он.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.Украинские войска регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предусматривает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.

брянская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, брянская область, безопасность, александр богомаз