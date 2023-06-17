https://ria.ru/20230617/britaniya-1878880824.html
СМИ: Британия решила нанести удар по своим слишком "мужским" войскам
СМИ: Британия решила нанести удар по своим слишком "мужским" войскам - РИА Новости, 17.06.2023
СМИ: Британия решила нанести удар по своим слишком "мужским" войскам
Британская армия рассматривает возможность замены таких званий, как стрелок и гвардеец, на гендерно нейтральные термины из-за их чрезмерной мужественности,... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T14:26
2023-06-17T14:26
2023-06-17T14:43
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МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Британская армия рассматривает возможность замены таких званий, как стрелок и гвардеец, на гендерно нейтральные термины из-за их чрезмерной мужественности, пишет The Times."Генерал Патрик Сандерс, начальник Генерального штаба, может перечеркнуть вековое наследие боевых традиций, чтобы сделать армию более инклюзивной", — говорится в публикации.Предполагается, что изменения станут частью периодического пересмотра терминологии. К этому шагу Сандерса подтолкнула часть военнослужащих-женщин, пожаловавшихся, что мужские звания заставляют их чувствовать себя униженными, уточняется в материале.При этом другие женщины, проходящие службу в "мужских" полках, выступили против этого плана. Так, одна из них сказала начальнику Генштаба: "Не смейте отнимать у меня звание стрелка, я им горжусь". Другой военный, пожелавший остаться инкогнито, назвал этот вопрос в беседе с The Times "чепухой, связанной с культурной войной".Окончательное решение примут в ближайшее время. В прошлом году Королевские военно-воздушные силы Великобритании уже отменили слово "авиатор", поменяв его на "авиаспециалиста", резюмировалось в статье.
https://ria.ru/20230614/vstrecha-1877923839.html
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в мире, великобритания
СМИ: Британия решила нанести удар по своим слишком "мужским" войскам
The Times: в Вооруженных силах Британии решили отказаться от слишком мужских званий
МОСКВА, 17 июня — РИА Новости.
Британская армия рассматривает возможность замены таких званий, как стрелок и гвардеец, на гендерно нейтральные термины из-за их чрезмерной мужественности, пишет The Times
.
«
"Генерал Патрик Сандерс, начальник Генерального штаба, может перечеркнуть вековое наследие боевых традиций, чтобы сделать армию более инклюзивной", — говорится в публикации.
Предполагается, что изменения станут частью периодического пересмотра терминологии. К этому шагу Сандерса подтолкнула часть военнослужащих-женщин, пожаловавшихся, что мужские звания заставляют их чувствовать себя униженными, уточняется в материале.
При этом другие женщины, проходящие службу в "мужских" полках, выступили против этого плана. Так, одна из них сказала начальнику Генштаба: "Не смейте отнимать у меня звание стрелка, я им горжусь".
Другой военный, пожелавший остаться инкогнито, назвал этот вопрос в беседе с The Times "чепухой, связанной с культурной войной".
Окончательное решение примут в ближайшее время. В прошлом году Королевские военно-воздушные силы Великобритании
уже отменили слово "авиатор", поменяв его на "авиаспециалиста", резюмировалось в статье.
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