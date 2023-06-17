https://ria.ru/20230617/bogomolov-1878827715.html

Богомолов назвал театральное образование деградирующим

Богомолов назвал театральное образование деградирующим - РИА Новости, 17.06.2023

Богомолов назвал театральное образование деградирующим

Театральное образование режиссёров "деградирует", Союзу Театральных Деятелей надо предложить какие-то решения, заявил РИА Новости художественный руководитель... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T06:14

2023-06-17T06:14

2023-06-17T06:14

культура

константин богомолов

театр на бронной

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Театральное образование режиссёров "деградирует", Союзу Театральных Деятелей надо предложить какие-то решения, заявил РИА Новости художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов. "Мне кажется, нужно больше внимания обратить на театральное образование, особенно на режиссёрскую сферу, потому что она деградирует. Я считаю, что нужно сейчас очень сильно этим озаботиться, нужно предпринять каике-то усилия, может быть, со стороны Союза Театральных Деятелей для обсуждения этой ситуации, для выработки каких-то решений, рекомендаций. Потому что здесь же дело не в Минобразовании, не в Минкультуры, а в театральном сообществе, которое должно поставить эту проблему и предложить какие-то решения руководящим органам, людям, чиновникам... Пока усилия со стороны Союза Театральных Деятелей недостаточны", - сказал собеседник агентства в кулуарах ПМЭФ. Ранее Богомолов говорил о нехватке молодых режиссёров, в связи с чем многие спектакли ему приходится ставить самому. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

константин богомолов, театр на бронной, общество