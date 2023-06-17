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Богомолов назвал театральное образование деградирующим - РИА Новости, 17.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:14 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/bogomolov-1878827715.html
Богомолов назвал театральное образование деградирующим
Богомолов назвал театральное образование деградирующим - РИА Новости, 17.06.2023
Богомолов назвал театральное образование деградирующим
Театральное образование режиссёров "деградирует", Союзу Театральных Деятелей надо предложить какие-то решения, заявил РИА Новости художественный руководитель... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T06:14
2023-06-17T06:14
культура
константин богомолов
театр на бронной
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Театральное образование режиссёров "деградирует", Союзу Театральных Деятелей надо предложить какие-то решения, заявил РИА Новости художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов. "Мне кажется, нужно больше внимания обратить на театральное образование, особенно на режиссёрскую сферу, потому что она деградирует. Я считаю, что нужно сейчас очень сильно этим озаботиться, нужно предпринять каике-то усилия, может быть, со стороны Союза Театральных Деятелей для обсуждения этой ситуации, для выработки каких-то решений, рекомендаций. Потому что здесь же дело не в Минобразовании, не в Минкультуры, а в театральном сообществе, которое должно поставить эту проблему и предложить какие-то решения руководящим органам, людям, чиновникам... Пока усилия со стороны Союза Театральных Деятелей недостаточны", - сказал собеседник агентства в кулуарах ПМЭФ. Ранее Богомолов говорил о нехватке молодых режиссёров, в связи с чем многие спектакли ему приходится ставить самому. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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константин богомолов, театр на бронной, общество
Культура, Константин Богомолов, Театр на Бронной, Общество
Богомолов назвал театральное образование деградирующим

Богомолов: театральное образование режиссёров "деградирует", СТД надо предпринять меры

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРежиссер Константин Богомолов в театре
Режиссер Константин Богомолов в театре - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Режиссер Константин Богомолов в театре. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Театральное образование режиссёров "деградирует", Союзу Театральных Деятелей надо предложить какие-то решения, заявил РИА Новости художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.
«
"Мне кажется, нужно больше внимания обратить на театральное образование, особенно на режиссёрскую сферу, потому что она деградирует. Я считаю, что нужно сейчас очень сильно этим озаботиться, нужно предпринять каике-то усилия, может быть, со стороны Союза Театральных Деятелей для обсуждения этой ситуации, для выработки каких-то решений, рекомендаций. Потому что здесь же дело не в Минобразовании, не в Минкультуры, а в театральном сообществе, которое должно поставить эту проблему и предложить какие-то решения руководящим органам, людям, чиновникам... Пока усилия со стороны Союза Театральных Деятелей недостаточны", - сказал собеседник агентства в кулуарах ПМЭФ.
Ранее Богомолов говорил о нехватке молодых режиссёров, в связи с чем многие спектакли ему приходится ставить самому.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День третий, главное
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДевушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Девушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Девушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.

Айсен Николаев, Глава Республики Саха и Алексей Чекунков, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перед пленарным заседанием.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев перед пленарным заседанием.

Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев перед пленарным заседанием

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев перед пленарным заседанием.

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6 из 10
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Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" договорились вместе реализовывать инвестпроекты по освещению городов.

Подписания

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" договорились вместе реализовывать инвестпроекты по освещению городов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Мурад Багандов | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Мурад Багандов
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
Девушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" договорились вместе реализовывать инвестпроекты по освещению городов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Мурад Багандов
Перейти в медиабанк
9 из 10

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
КультураКонстантин БогомоловТеатр на БроннойОбщество
 
 
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