Украина закупит БМП у Чехии и Словакии
Глава Минобороны Резников: Украина подписала декларацию с Чехией и Словакией о закупке БМП
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Украина вместе с Чехией и Словакией подписали совместную декларацию о намерениях приобретения и обслуживания боевых машины пехоты (БМП), заявил украинский министр обороны Алексей Резников в Twitter.
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"Со словацким коллегой Мартином Шкленаром и министром обороны Чешской Республики Яной Черноховой подписали декларацию о намерениях в сфере закупки и обслуживания БМП с Чехией и Словакией на полях заседания Контактной группы по обороне Украины (UDCG)", - написал Резников.
Он отметил, что все детали будет озвучены позже, заявив, что это решение является "важным шагом" в сотрудничестве между странами.
Ранее сообщалось, что правительство Чехии одобрило покупку 246 машин за рекордные 2,7 миллиарда долларов, что было названо крупнейшей военной покупкой за последние годы. Как сообщила 2 июня Яна Чернохова, Чехия и Словакия намерены сотрудничать в области производства боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".