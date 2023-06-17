https://ria.ru/20230617/bespilotniki-1878858559.html

В Самарской области запустят производство беспилотников, заявил Азаров

В Самарской области запустят производство беспилотников, заявил Азаров - РИА Новости, 17.06.2023

В Самарской области запустят производство беспилотников, заявил Азаров

Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) планируется запустить в Самарской области в декабре, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T12:06

2023-06-17T12:06

2023-06-17T12:11

пмэф-2023

экономика

самарская область

дмитрий азаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878771498_0:96:3445:2033_1920x0_80_0_0_dcf25d6f31d2c25b6b5e55c7add7ee45.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) планируется запустить в Самарской области в декабре, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ губернатор региона Дмитрий Азаров. "Только в начале года анонсировав этот проект, мы предполагаем, что уже в декабре текущего года будет запущено производство беспилотников на территории Самарской области. Это не какое-то опытное производство, не крупноузловая сборка, это настоящее промышленное производство беспилотных летательных аппаратов", - сказал он. По словам Азарова, соответствующее соглашение подписано в ходе Петербургского международного экономического форума. Стоимость проекта, который реализует компания "Транспорт будущего", составляет более 20 миллиардов рублей. Организация производства беспилотников с выходом на проектную мощность позволит создать в Самарской области около 1 тысячи новых рабочих мест, добавил Азаров. "Мы… уже сегодня активно работаем с потенциальными потребителями услуг беспилотной авиации на территории региона… Мы уже проговорили с крупнейшими агрохолдингами, например, использование услуг беспилотной авиации, с нашими промышленными предприятиями, транспортными компаниями, работаем с Почтой России", - заключил губернатор Самарской области. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/avtomobili-1878699390.html

https://ria.ru/20230616/kaluga-1878578974.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, самарская область, дмитрий азаров