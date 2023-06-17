https://ria.ru/20230617/bespilotniki-1878858559.html
В Самарской области запустят производство беспилотников, заявил Азаров
В Самарской области запустят производство беспилотников, заявил Азаров - РИА Новости, 17.06.2023
В Самарской области запустят производство беспилотников, заявил Азаров
Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) планируется запустить в Самарской области в декабре, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T12:06
2023-06-17T12:06
2023-06-17T12:11
пмэф-2023
экономика
самарская область
дмитрий азаров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) планируется запустить в Самарской области в декабре, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ губернатор региона Дмитрий Азаров. "Только в начале года анонсировав этот проект, мы предполагаем, что уже в декабре текущего года будет запущено производство беспилотников на территории Самарской области. Это не какое-то опытное производство, не крупноузловая сборка, это настоящее промышленное производство беспилотных летательных аппаратов", - сказал он. По словам Азарова, соответствующее соглашение подписано в ходе Петербургского международного экономического форума. Стоимость проекта, который реализует компания "Транспорт будущего", составляет более 20 миллиардов рублей. Организация производства беспилотников с выходом на проектную мощность позволит создать в Самарской области около 1 тысячи новых рабочих мест, добавил Азаров. "Мы… уже сегодня активно работаем с потенциальными потребителями услуг беспилотной авиации на территории региона… Мы уже проговорили с крупнейшими агрохолдингами, например, использование услуг беспилотной авиации, с нашими промышленными предприятиями, транспортными компаниями, работаем с Почтой России", - заключил губернатор Самарской области. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/avtomobili-1878699390.html
https://ria.ru/20230616/kaluga-1878578974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, самарская область, дмитрий азаров
ПМЭФ-2023, Экономика, Самарская область, Дмитрий Азаров
В Самарской области запустят производство беспилотников, заявил Азаров
Губернатор Азаров: в Самарской области в декабре запустят производство беспилотников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) планируется запустить в Самарской области в декабре, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ губернатор региона Дмитрий Азаров.
"Только в начале года анонсировав этот проект, мы предполагаем, что уже в декабре текущего года будет запущено производство беспилотников на территории Самарской области. Это не какое-то опытное производство, не крупноузловая сборка, это настоящее промышленное производство беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.
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По словам Азарова, соответствующее соглашение подписано в ходе Петербургского международного экономического форума. Стоимость проекта, который реализует компания "Транспорт будущего", составляет более 20 миллиардов рублей.
Организация производства беспилотников с выходом на проектную мощность позволит создать в Самарской области около 1 тысячи новых рабочих мест, добавил Азаров.
"Мы… уже сегодня активно работаем с потенциальными потребителями услуг беспилотной авиации на территории региона… Мы уже проговорили с крупнейшими агрохолдингами, например, использование услуг беспилотной авиации, с нашими промышленными предприятиями, транспортными компаниями, работаем с Почтой России
", - заключил губернатор Самарской области.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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