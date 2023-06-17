https://ria.ru/20230617/belgrad-1878939484.html

В Белграде прошло массовое шествие сербской оппозиции

В Белграде прошло массовое шествие сербской оппозиции - РИА Новости, 17.06.2023

В Белграде прошло массовое шествие сербской оппозиции

Седьмая массовая акция оппонентов сербского правительства и президента Александра Вучича прошла в Белграде под девизом "Сербия против насилия", организаторы... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T23:10

2023-06-17T23:10

2023-06-17T23:10

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партия свободы и справедливости

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БЕЛГРАД, 17 июн – РИА Новости. Седьмая массовая акция оппонентов сербского правительства и президента Александра Вучича прошла в Белграде под девизом "Сербия против насилия", организаторы сократили маршрут шествия. Президент Сербии в минувший четверг назвал протесты оппозиции мирными, за исключением угроз его убить, и подчеркнул, что сербские власти избегают применения силы против демонстрантов, как это делают в ЕС. Демонстранты с середины мая по выходным ходят колонной от Скупщины (парламента) по центральным улицам города. Перед акцией в эту субботу организаторы сообщили в соцсетях, что сократят маршрут и пойдут прямо от Скупщины по одной из крупнейших улиц Кнеза Милоша до транспортной развязки и моста "Газела" через реку Саву. "Протесты заблаговременно заявлены, маршрут поменялся, был сокращен. На этих протестах никто не находится под угрозой, наоборот, это место, где граждане чувствуют себя лучше всего и наиболее достойно", - заявил телеканалу N1 (балканскому отделению CNN) лидер Движения свободных граждан Павле Грбович. На мосту "Газела" колонна демонстрантов перекрыла на некоторое время международную трассу из Будапешта в Салоники, около 21.00 (22.00 мск) акция была завершена, участники постепенно разошлись и движение было восстановлено. В городах Нови-Сад, Крагуевац и Ниш в субботу также прошли мирные протестные собрания. Оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще ряд оппонентов власти собрали 8 мая через соцсети сторонников и граждан на мирное протестное шествие от парламента до здания правительства страны. Лозунгом акции стала фраза "Сербия против насилия", организаторы заявили в ходе шествия, что в нем участвовали 50 тысяч человек, МВД Сербии не сообщало официальных оценок числа участников. Вучич заявил тогда, что оппозиция использует в политических целях эмоции граждан в связи с двумя массовыми убийствами в начале мая, в которых погибли 18 человек. По его данным, на протестную акцию 8 мая пришли максимум 9 тысяч демонстрантов. Протесты повторились 12 мая и 19 мая с перекрытием важных транспортных артерий Белграда и международной автотрассы из Будапешта в Салоники. Требования демонстрантов - отзыв лицензий на вещание телеканалов Pink и Happy TV и запрет передач, которые подстрекают насилие, агрессию и аморальность, особенно реалити-шоу, отставки министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина, установление ответственности правительства за ситуацию в сфере безопасности Сербии.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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в мире, белград (город), сербия, будапешт, братислав гашич, александр вулин, евросоюз, партия свободы и справедливости, александр вучич