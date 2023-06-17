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В новых регионах обновят учебно-лабораторную базу 14 вузов
В новых регионах обновят учебно-лабораторную базу 14 вузов - РИА Новости, 17.06.2023
В новых регионах обновят учебно-лабораторную базу 14 вузов
Учебно-лабораторная база 14 вузов новых регионов РФ в 2023 году будет обновлена, они получат 43 комплекта оборудования по естественно-научным и техническим... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T08:17
2023-06-17T08:17
2023-06-17T08:18
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Учебно-лабораторная база 14 вузов новых регионов РФ в 2023 году будет обновлена, они получат 43 комплекта оборудования по естественно-научным и техническим дисциплинам, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минобрнауки России Валерий Фальков. "Параллельно в дополнение к этому сейчас идет большая работа, связанная с оснащением учебно-лабораторного оборудования. У нас, если посмотреть, 14 вузов в этом году получат 43 комплекта такого оборудования по естественно-научным и техническим дисциплинам", - сказал Фальков. Министр пояснил, что важность такого оборудования заключается в обеспечении качества образования: без оборудования, на котором можно проводить эксперименты, ставить опыты, невозможно обеспечить качественное образование по естественным и техническим наукам. "Сейчас проводим работу для того, чтобы как можно быстрее оно (оборудование - ред.) было установлено, преподаватели прошли повышение квалификации, и оно использовалось в учебном процессе", - отметил Фальков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/obrazovanie-1878803745.html
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общество, россия, валерий фальков
ПМЭФ-2023, Общество, Россия, Валерий Фальков
В новых регионах обновят учебно-лабораторную базу 14 вузов
Глава Минобрнауки Фальков: учебную базу 14 вузов в новых регионах обновят в 2023 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Учебно-лабораторная база 14 вузов новых регионов РФ в 2023 году будет обновлена, они получат 43 комплекта оборудования по естественно-научным и техническим дисциплинам, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
«
"Параллельно в дополнение к этому сейчас идет большая работа, связанная с оснащением учебно-лабораторного оборудования. У нас, если посмотреть, 14 вузов в этом году получат 43 комплекта такого оборудования по естественно-научным и техническим дисциплинам", - сказал Фальков.
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Министр пояснил, что важность такого оборудования заключается в обеспечении качества образования: без оборудования, на котором можно проводить эксперименты, ставить опыты, невозможно обеспечить качественное образование по естественным и техническим наукам.
«
"Сейчас проводим работу для того, чтобы как можно быстрее оно (оборудование - ред.) было установлено, преподаватели прошли повышение квалификации, и оно использовалось в учебном процессе", - отметил Фальков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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