https://ria.ru/20230617/bayden-1878834692.html
В Госдуме пригласили Байдена приехать в Крым на лечение
В Госдуме пригласили Байдена приехать в Крым на лечение - РИА Новости, 17.06.2023
В Госдуме пригласили Байдена приехать в Крым на лечение
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет пригласил президента США Джо Байдена приехать в Крым на лечение. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T08:34
2023-06-17T08:34
2023-06-17T08:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет пригласил президента США Джо Байдена приехать в Крым на лечение. "Считаю, что в США над Байденом просто издеваются. Мы за него серьезно переживаем. Уверен, что накопившаяся в нем агрессия связана с хроническим недомоганием, которое ярко отражается на экранах телевизоров, как бы это не пытались заштриховать американские пропагандисты. Байден может приехать в Крым, чтобы подлечиться. Здесь чистый воздух, современное медицинское оборудование и одни из лучших врачей в России", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, президент США облачен большими полномочиями и имеет доступ к ядерному оружию, поэтому весь мир заинтересован в его здравомыслии. "К сожалению, окружение Байдена использует его как марионетку, которой можно управлять, потому не дает ему подлечиться, чтобы снова стать здравомыслящим человеком, который бы принимал выверенные решения на блага всего мира", - подчеркнул депутат. По его словам, побывав в Крыму, Байден вернется домой совершенно другим человеком с миролюбивым мышлением и способностью принимать адекватные решения в международной политике. "Уверен, американцы будут нам за это только благодарны", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20230306/bayden-1856252840.html
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в мире, сша, джо байден, михаил шеремет, госдума рф
В мире, США, Джо Байден, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме пригласили Байдена приехать в Крым на лечение
Депутат Шеремет пригласил президента США Байдена приехать в Крым на лечение