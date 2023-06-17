https://ria.ru/20230617/avtovaz-1878909158.html

В "Автовазе" назвали цену нового кроссовера LADA X-Cross 5

В "Автовазе" назвали цену нового кроссовера LADA X-Cross 5 - РИА Новости, 17.06.2023

В "Автовазе" назвали цену нового кроссовера LADA X-Cross 5

Новая модель "АвтоВАЗа" Lada X-Cross 5 будет стоить в среднем до 2,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации автомобиля, рассказал в видеоролике президент РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T18:09

2023-06-17T18:09

2023-06-17T18:17

экономика

авто

автоваз

максим соколов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

lada vesta

россия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Новая модель "АвтоВАЗа" Lada X-Cross 5 будет стоить в среднем до 2,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации автомобиля, рассказал в видеоролике президент компании Максим Соколов."Цена достаточно адекватная: мы пока не ориентировали наших дилеров, сделаем это чуть позже, примерно за месяц до старта программы в конце лета этого года. Но, в среднем, цена будет до 2,5 миллиона в зависимости от комплектации автомобиля", - сказал он в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале Минпромторга РФ.В пятницу в министерстве уточнили, что старт продаж Lada X-Cross 5 запланирован на третий квартал текущего года.Lada X-Cross 5 представляет собой переднеприводный городской кроссовер, оснащенный 160-сильным турбированным двигателем и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Конструктивные особенности автомобиля – панорамная крыша и интеллектуальные системы безопасности ADAS.

https://ria.ru/20230617/mashina-1878891820.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, авто, автоваз, максим соколов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta, россия