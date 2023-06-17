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Азаров оценил взаимодействие "АвтоВАЗа" с азиатскими партнерами - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
12:26 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/avtovaz-1878860031.html
Азаров оценил взаимодействие "АвтоВАЗа" с азиатскими партнерами
Азаров оценил взаимодействие "АвтоВАЗа" с азиатскими партнерами - РИА Новости, 17.06.2023
Азаров оценил взаимодействие "АвтоВАЗа" с азиатскими партнерами
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ рассказал, что считает успешным взаимодействие "АвтоВАЗа" с азиатскими... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T12:26
2023-06-17T12:26
пмэф-2023
экономика
самарская область
тольятти
ижевск
дмитрий азаров
автоваз
renault s.a
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ рассказал, что считает успешным взаимодействие "АвтоВАЗа" с азиатскими партнерами. "АвтоВАЗ" активно работает на азиатском рынке по поиску партнеров, и эта работа успешна", - сказал он, не уточнив подробностей. Азаров считает эффективными действия "АвтоВАЗа" в сфере импортозамещения. "Могу сказать, что более 200 деталей, узлов и компонентов было замещено за прошлый год – произошло прямое импортозамещение", - отметил он. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, самарская область, тольятти, ижевск, дмитрий азаров, автоваз, renault s.a, авто
ПМЭФ-2023, Экономика, Самарская область, Тольятти, Ижевск, Дмитрий Азаров, АвтоВАЗ, Renault S.A, Авто
Азаров оценил взаимодействие "АвтоВАЗа" с азиатскими партнерами

Губарнатор Азаров назвал взаимодействие "АвтоВАЗа" с азиатскими партнерами успешным

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ рассказал, что считает успешным взаимодействие "АвтоВАЗа" с азиатскими партнерами.
"АвтоВАЗ" активно работает на азиатском рынке по поиску партнеров, и эта работа успешна", - сказал он, не уточнив подробностей.
Азаров считает эффективными действия "АвтоВАЗа" в сфере импортозамещения. "Могу сказать, что более 200 деталей, узлов и компонентов было замещено за прошлый год – произошло прямое импортозамещение", - отметил он.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
В Самарской области запустят производство беспилотников, заявил Азаров
Вчера, 12:06
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаСамарская областьТольяттиИжевскДмитрий АзаровАвтоВАЗRenault S.AАвто
 
 
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