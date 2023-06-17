https://ria.ru/20230617/avtovaz-1878860031.html

Азаров оценил взаимодействие "АвтоВАЗа" с азиатскими партнерами

Азаров оценил взаимодействие "АвтоВАЗа" с азиатскими партнерами - РИА Новости, 17.06.2023

Азаров оценил взаимодействие "АвтоВАЗа" с азиатскими партнерами

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ рассказал, что считает успешным взаимодействие "АвтоВАЗа" с азиатскими... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T12:26

2023-06-17T12:26

2023-06-17T12:26

пмэф-2023

экономика

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дмитрий азаров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ рассказал, что считает успешным взаимодействие "АвтоВАЗа" с азиатскими партнерами. "АвтоВАЗ" активно работает на азиатском рынке по поиску партнеров, и эта работа успешна", - сказал он, не уточнив подробностей. Азаров считает эффективными действия "АвтоВАЗа" в сфере импортозамещения. "Могу сказать, что более 200 деталей, узлов и компонентов было замещено за прошлый год – произошло прямое импортозамещение", - отметил он. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230617/bespilotniki-1878858559.html

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Екатерина Зайцева

экономика, самарская область, тольятти, ижевск, дмитрий азаров, автоваз, renault s.a, авто