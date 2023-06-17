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АвтоВАЗ рассматривает возможность привлечения труда осужденных

АвтоВАЗ рассматривает возможность привлечения труда осужденных - РИА Новости, 17.06.2023

АвтоВАЗ рассматривает возможность привлечения труда осужденных

АвтоВАЗ изучает возможность привлечения труда порядка 100-200 осужденных, рассказал РБК президент компании Максим Соколов на полях ПМЭФ. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T01:14

2023-06-17T01:14

2023-06-17T08:21

пмэф-2023

экономика

авто

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ижевск

санкт-петербург

максим соколов

автоваз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. АвтоВАЗ изучает возможность привлечения труда порядка 100-200 осужденных, рассказал РБК президент компании Максим Соколов на полях ПМЭФ."Может быть, сотни: может быть, одна сотня, может быть, две", — заявил Соколов, говоря о возможном количестве осужденных.По его словам, сейчас концерн ощущает нехватку кадров в Тольятти и Самарской области, поэтому рассматриваются различные инструменты для привлечения около четырех тысяч человек в 2024 году.В четверг Соколов говорил о планах произвести в России порядка 500 тысяч машин в 2024 году.АвтоВАЗ располагает производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая 2022 года Renault передал свою долю в АвтоВАЗе (67,69 процента) в государственную собственность России. Сейчас марка представлена моделями Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи в прошлом году составили 188,6 тысячи автомобилей (минус 46 процентов к 2021 году).Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, авто, тольятти, ижевск, санкт-петербург, максим соколов, автоваз