https://ria.ru/20230617/avtovaz-1878816326.html

"АвтоВАЗ" рассказал об объеме инвестиций в перезапуск бывшего завода Nissan

"АвтоВАЗ" рассказал об объеме инвестиций в перезапуск бывшего завода Nissan - РИА Новости, 17.06.2023

"АвтоВАЗ" рассказал об объеме инвестиций в перезапуск бывшего завода Nissan

Объем инвестиций в перезапуск бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге на первоначальном этапе составил порядка 500 миллионов рублей, сообщил президент... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T01:04

2023-06-17T01:04

2023-06-17T02:44

пмэф-2023

экономика

авто

максим соколов

автоваз

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Объем инвестиций в перезапуск бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге на первоначальном этапе составил порядка 500 миллионов рублей, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в рамках ПМЭФ."На первоначальном этапе до 500 миллионов рублей, связанных с крупноузловой сборкой. Когда мы пойдем на сегмент CKD - это должно произойти в 2025 году - там объем инвестиций будет от 3 до 5 миллионов рублей", - сказал он в интервью РБК, отвечая на вопрос об инвестициях в перезапуск бывшего завода Nissan.В начале февраля "АвтоВАЗ" приобрел активы Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере 1 евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение шести лет."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, максим соколов, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"