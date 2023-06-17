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"АвтоВАЗ" рассказал об объеме инвестиций в перезапуск бывшего завода Nissan - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
01:04 17.06.2023 (обновлено: 02:44 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/avtovaz-1878816326.html
"АвтоВАЗ" рассказал об объеме инвестиций в перезапуск бывшего завода Nissan
"АвтоВАЗ" рассказал об объеме инвестиций в перезапуск бывшего завода Nissan - РИА Новости, 17.06.2023
"АвтоВАЗ" рассказал об объеме инвестиций в перезапуск бывшего завода Nissan
Объем инвестиций в перезапуск бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге на первоначальном этапе составил порядка 500 миллионов рублей, сообщил президент... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T01:04
2023-06-17T02:44
пмэф-2023
экономика
авто
максим соколов
автоваз
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Объем инвестиций в перезапуск бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге на первоначальном этапе составил порядка 500 миллионов рублей, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в рамках ПМЭФ."На первоначальном этапе до 500 миллионов рублей, связанных с крупноузловой сборкой. Когда мы пойдем на сегмент CKD - это должно произойти в 2025 году - там объем инвестиций будет от 3 до 5 миллионов рублей", - сказал он в интервью РБК, отвечая на вопрос об инвестициях в перезапуск бывшего завода Nissan.В начале февраля "АвтоВАЗ" приобрел активы Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере 1 евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение шести лет."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, авто, максим соколов, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
ПМЭФ-2023, Экономика, Авто, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
"АвтоВАЗ" рассказал об объеме инвестиций в перезапуск бывшего завода Nissan

"АвтоВАЗ": объем инвестиций в перезапуск завода Nissan составил до 500 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБывший завод Nissan в Санкт-Петербурге
Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Объем инвестиций в перезапуск бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге на первоначальном этапе составил порядка 500 миллионов рублей, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в рамках ПМЭФ.
«
"На первоначальном этапе до 500 миллионов рублей, связанных с крупноузловой сборкой. Когда мы пойдем на сегмент CKD - это должно произойти в 2025 году - там объем инвестиций будет от 3 до 5 миллионов рублей", - сказал он в интервью РБК, отвечая на вопрос об инвестициях в перезапуск бывшего завода Nissan.
В начале февраля "АвтоВАЗ" приобрел активы Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере 1 евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение шести лет.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: бизнес-контакт и сеанс одновременной игры
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

Сессия Бизнес контакт с Владимиром Соловьевым

Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

Игорь Шувалов, Председатель, ВЭБ.РФ

Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

Георгий Чичерин, генеральный директор, ООО Автодор-Инвест, Денис Корниенко, генеральный директор, ООО Газпром газомоторное топливо и Николай Одинцов, Вице-президент по развитию корпоративных продаж дивизиона Автобусы, ООО Управляющая компания Группа ГАЗ

"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

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5 из 10
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В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

Ведущий торжественный церемонии Дмитрий Дибров на открытии, в рамках культурной программы XXVI Петербургского международного экономического форума, выставочного фотопроекта Воображаемые путешествия в Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО в Санкт-Петербурге

В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

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6 из 10
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Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

Деловой завтрак Сбера

Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

Сеанс одновременной игры в шахматы с гроссмейстером с использованием искусственного интеллект

Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
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Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

Подписание меморандума о сотрудничестве между АО РЭЦ и Халяль Холдинг при Духовном Управлении Мусульман РФ (ДУМ РФ)

Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаАвтоМаксим СоколовАвтоВАЗНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
 
 
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