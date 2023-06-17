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В украинском Кременчуге произошла авария с утечкой аммиака
В украинском Кременчуге произошла авария с утечкой аммиака - РИА Новости, 17.06.2023
В украинском Кременчуге произошла авария с утечкой аммиака
Авария с утечкой аммиака произошла на мясокомбинате в украинском городе Кременчуг в Полтавской области, сообщили в городском совете. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T16:40
2023-06-17T16:40
2023-06-17T16:40
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Авария с утечкой аммиака произошла на мясокомбинате в украинском городе Кременчуг в Полтавской области, сообщили в городском совете. "Сегодня, 17 июня, утром произошла авария с утечкой аммиака на предприятии "Кременчугский мясокомбинат", - говорится в сообщении горсовета в соцсети Facebook*. Отмечается, что в результате аварии пострадали два сотрудника. По данным городских властей, аварийная бригада предприятия успешно локализовала аварию. Утверждается, что населению Кременчуга ничего не угрожает, так как опасное вещество не попало за пределы предприятия.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, кременчуг, полтавская область, украина
В мире, Кременчуг, Полтавская область, Украина
В украинском Кременчуге произошла авария с утечкой аммиака
Горсовет: авария с утечкой аммиака произошла на предприятии в украинском Кременчуге
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Авария с утечкой аммиака произошла на мясокомбинате в украинском городе Кременчуг в Полтавской области, сообщили в городском совете.
"Сегодня, 17 июня, утром произошла авария с утечкой аммиака на предприятии "Кременчугский мясокомбинат", - говорится в сообщении горсовета в соцсети Facebook*.
Отмечается, что в результате аварии пострадали два сотрудника.
По данным городских властей, аварийная бригада предприятия успешно локализовала аварию.
Утверждается, что населению Кременчуга ничего не угрожает, так как опасное вещество не попало за пределы предприятия.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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