https://ria.ru/20230617/avariya-1878900185.html

В украинском Кременчуге произошла авария с утечкой аммиака

В украинском Кременчуге произошла авария с утечкой аммиака - РИА Новости, 17.06.2023

В украинском Кременчуге произошла авария с утечкой аммиака

Авария с утечкой аммиака произошла на мясокомбинате в украинском городе Кременчуг в Полтавской области, сообщили в городском совете. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T16:40

2023-06-17T16:40

2023-06-17T16:40

в мире

кременчуг

полтавская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826024860_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_85ca6602792e3dce7b19eda49661c91b.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Авария с утечкой аммиака произошла на мясокомбинате в украинском городе Кременчуг в Полтавской области, сообщили в городском совете. "Сегодня, 17 июня, утром произошла авария с утечкой аммиака на предприятии "Кременчугский мясокомбинат", - говорится в сообщении горсовета в соцсети Facebook*. Отмечается, что в результате аварии пострадали два сотрудника. По данным городских властей, аварийная бригада предприятия успешно локализовала аварию. Утверждается, что населению Кременчуга ничего не угрожает, так как опасное вещество не попало за пределы предприятия.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230112/voda-1844399723.html

кременчуг

полтавская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кременчуг, полтавская область, украина