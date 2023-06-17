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В Кабардино-Балкарии машина упала с обрыва и загорелась, есть погибшие
В Кабардино-Балкарии машина упала с обрыва и загорелась, есть погибшие - РИА Новости, 17.06.2023
В Кабардино-Балкарии машина упала с обрыва и загорелась, есть погибшие
Три человека погибли в результате падения иномарки в обрыв в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T15:01
2023-06-17T15:01
2023-06-17T15:01
происшествия
чегемский район
чегем
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто
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НАЛЬЧИК, 17 июн - РИА Новости. Три человека погибли в результате падения иномарки в обрыв в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МВД. "В субботу около 13.00 (совпадает с мск - ред.) на 19-м километре автодороги Чегем Второй - Булунгу при въезде в селение Нижний Чегем, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля Mersedes-Benz не справился с управлением, транспортное средство упало в обрыв. В результате три человека получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. По данным МВД, автомобиль после падения загорелся. Региональное ГУ МЧС сообщило, что в ликвидации последствий ДТП участвовали восемь спасателей и две единицы техники.
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происшествия, чегемский район, чегем, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто
Происшествия, Чегемский район, Чегем, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Авто
В Кабардино-Балкарии машина упала с обрыва и загорелась, есть погибшие
В горах Кабардино-Балкарии машина упала с обрыва и загорелась, погибли три человека