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В Кабардино-Балкарии машина упала с обрыва и загорелась, есть погибшие

В Кабардино-Балкарии машина упала с обрыва и загорелась, есть погибшие - РИА Новости, 17.06.2023

В Кабардино-Балкарии машина упала с обрыва и загорелась, есть погибшие

Три человека погибли в результате падения иномарки в обрыв в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T15:01

2023-06-17T15:01

2023-06-17T15:01

происшествия

чегемский район

чегем

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авто

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НАЛЬЧИК, 17 июн - РИА Новости. Три человека погибли в результате падения иномарки в обрыв в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МВД. "В субботу около 13.00 (совпадает с мск - ред.) на 19-м километре автодороги Чегем Второй - Булунгу при въезде в селение Нижний Чегем, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля Mersedes-Benz не справился с управлением, транспортное средство упало в обрыв. В результате три человека получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. По данным МВД, автомобиль после падения загорелся. Региональное ГУ МЧС сообщило, что в ликвидации последствий ДТП участвовали восемь спасателей и две единицы техники.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

чегемский район

чегем

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происшествия, чегемский район, чегем, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто