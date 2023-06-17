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В Дагестане трех мужчин арестовали за перестрелку возле торгового центра - РИА Новости, 17.06.2023
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15:07 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/arest-1878888620.html
В Дагестане трех мужчин арестовали за перестрелку возле торгового центра
В Дагестане трех мужчин арестовали за перестрелку возле торгового центра - РИА Новости, 17.06.2023
В Дагестане трех мужчин арестовали за перестрелку возле торгового центра
Суд заключил под стражу трех мужчин, устроивших стрельбу из травматического оружия возле торгового центра в Махачкале, сообщила РИА Новости в субботу... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T15:07
2023-06-17T15:07
махачкала
происшествия
россия
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МАХАЧКАЛА, 17 июн - РИА Новости. Суд заключил под стражу трех мужчин, устроивших стрельбу из травматического оружия возле торгового центра в Махачкале, сообщила РИА Новости в субботу руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. "В Советский районный суд Махачкалы поступили ходатайства органа следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу троим жителям республики, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"). Суд заключил обвиняемых под стражу до 9 августа 2023 года", - сообщила Мамаева. Согласно материалам дела, 9 июня на проезжей части по проспекту Акушинского в Махачкале возле торгового центра обвиняемые в ходе возникшего между ними конфликта "произвели неприцельные выстрелы" из травматических пистолетов. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, участники перестрелки скрылись с места происшествия и были объявлены в розыск.
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махачкала, происшествия, россия
Махачкала, Происшествия, Россия
В Дагестане трех мужчин арестовали за перестрелку возле торгового центра

В Дагестане трех мужчин арестовали за перестрелку из травмата возле торгового центра

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 17 июн - РИА Новости. Суд заключил под стражу трех мужчин, устроивших стрельбу из травматического оружия возле торгового центра в Махачкале, сообщила РИА Новости в субботу руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
"В Советский районный суд Махачкалы поступили ходатайства органа следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу троим жителям республики, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"). Суд заключил обвиняемых под стражу до 9 августа 2023 года", - сообщила Мамаева.
Согласно материалам дела, 9 июня на проезжей части по проспекту Акушинского в Махачкале возле торгового центра обвиняемые в ходе возникшего между ними конфликта "произвели неприцельные выстрелы" из травматических пистолетов.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, участники перестрелки скрылись с места происшествия и были объявлены в розыск.
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