https://ria.ru/20230617/akula-1878881076.html

В Египте увековечат память погибшего от нападения акулы россиянина

В Египте увековечат память погибшего от нападения акулы россиянина - РИА Новости, 17.06.2023

В Египте увековечат память погибшего от нападения акулы россиянина

Институт морских наук и заповедников Красного моря планирует увековечить память погибшего от нападения акулы россиянина, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T14:28

2023-06-17T14:28

2023-06-17T14:28

египет

хургада

красное море

в мире

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КАИР, 17 июн - РИА Новости. Институт морских наук и заповедников Красного моря планирует увековечить память погибшего от нападения акулы россиянина, заявил РИА Новости заместитель директора института Ахмед Вахбалла. Тигровая акула 8 июня напала в Хургаде на российского гражданина, мужчина погиб. Позже СМИ сообщили, что напавшая на россиянина акула была забальзамирована специалистами местного института для последующего выставления в музее в качестве экспоната. "Институт пытается связаться с семьей российского туриста с целью увековечить его память, написав историю его гибели на мраморной доске рядом с акулой в музее на арабском и русском языках. в дополнение к размещению его фотографии с некрологом для него", - сказал ученый. Рядом с доской, как рассказал Вахбалла, планируется также разместить фотографию погибшего и некролог в его честь. Ранее египетские СМИ сообщали, что губернатор египетской провинции Красное море Амр Ханафи изучает возможность обязать все местные отели ставить специальные защитные сети на пляжах для защиты от возможных нападений хищников в воде. После инцидента генеральный секретарь губернатора провинции Красное море генерал-майор Мухаммед Бандари от имени властей провинции выразил соболезнования Юрию Попову, отцу молодого человека из России, который погиб после нападения акулы. Он указал на редкость подобных происшествий на Красном море.

https://ria.ru/20230616/akuly-1878419042.html

египет

хургада

красное море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

египет, хургада, красное море, в мире