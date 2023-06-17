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В Египте увековечат память погибшего от нападения акулы россиянина - РИА Новости, 17.06.2023
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14:28 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/akula-1878881076.html
В Египте увековечат память погибшего от нападения акулы россиянина
В Египте увековечат память погибшего от нападения акулы россиянина - РИА Новости, 17.06.2023
В Египте увековечат память погибшего от нападения акулы россиянина
Институт морских наук и заповедников Красного моря планирует увековечить память погибшего от нападения акулы россиянина, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T14:28
2023-06-17T14:28
египет
хургада
красное море
в мире
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КАИР, 17 июн - РИА Новости. Институт морских наук и заповедников Красного моря планирует увековечить память погибшего от нападения акулы россиянина, заявил РИА Новости заместитель директора института Ахмед Вахбалла. Тигровая акула 8 июня напала в Хургаде на российского гражданина, мужчина погиб. Позже СМИ сообщили, что напавшая на россиянина акула была забальзамирована специалистами местного института для последующего выставления в музее в качестве экспоната. "Институт пытается связаться с семьей российского туриста с целью увековечить его память, написав историю его гибели на мраморной доске рядом с акулой в музее на арабском и русском языках. в дополнение к размещению его фотографии с некрологом для него", - сказал ученый. Рядом с доской, как рассказал Вахбалла, планируется также разместить фотографию погибшего и некролог в его честь. Ранее египетские СМИ сообщали, что губернатор египетской провинции Красное море Амр Ханафи изучает возможность обязать все местные отели ставить специальные защитные сети на пляжах для защиты от возможных нападений хищников в воде. После инцидента генеральный секретарь губернатора провинции Красное море генерал-майор Мухаммед Бандари от имени властей провинции выразил соболезнования Юрию Попову, отцу молодого человека из России, который погиб после нападения акулы. Он указал на редкость подобных происшествий на Красном море.
https://ria.ru/20230616/akuly-1878419042.html
египет
хургада
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египет, хургада, красное море, в мире
Египет, Хургада, Красное море, В мире
В Египте увековечат память погибшего от нападения акулы россиянина

В Египте планируют увековечить память погибшего от нападения акулы россиянина Попова

© iStock.com / Serge MelesanТигровая акула
Тигровая акула - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© iStock.com / Serge Melesan
Тигровая акула. Архивное фото
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КАИР, 17 июн - РИА Новости. Институт морских наук и заповедников Красного моря планирует увековечить память погибшего от нападения акулы россиянина, заявил РИА Новости заместитель директора института Ахмед Вахбалла.
Тигровая акула 8 июня напала в Хургаде на российского гражданина, мужчина погиб. Позже СМИ сообщили, что напавшая на россиянина акула была забальзамирована специалистами местного института для последующего выставления в музее в качестве экспоната.
"Институт пытается связаться с семьей российского туриста с целью увековечить его память, написав историю его гибели на мраморной доске рядом с акулой в музее на арабском и русском языках. в дополнение к размещению его фотографии с некрологом для него", - сказал ученый.
Рядом с доской, как рассказал Вахбалла, планируется также разместить фотографию погибшего и некролог в его честь.
Ранее египетские СМИ сообщали, что губернатор египетской провинции Красное море Амр Ханафи изучает возможность обязать все местные отели ставить специальные защитные сети на пляжах для защиты от возможных нападений хищников в воде.
После инцидента генеральный секретарь губернатора провинции Красное море генерал-майор Мухаммед Бандари от имени властей провинции выразил соболезнования Юрию Попову, отцу молодого человека из России, который погиб после нападения акулы. Он указал на редкость подобных происшествий на Красном море.
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