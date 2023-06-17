Организации в России к концу года выпустят ЦФА на десятки миллиардов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Объемы выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) организациями в России к концу года могут составить десятки миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Уверен, что уже во второй половине текущего года мы увидим более активное использование разных цифровых финансовых активов. Но к концу года, я думаю, что различные цифровые активы, выпущенные нашими организациями, будут измеряться уже десятками миллиардов рублей", - рассказал он. По его словам, сейчас ЦФА выпущены на сумму около четырех миллиардов рублей, они "скорее пробные, не для того, чтобы заработать или привлечь в проект финансирование". ЦФА - это инструмент на основе технологии блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Депутат Государственной Думы РФ, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Объемы выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) организациями в России к концу года могут составить десятки миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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"Уверен, что уже во второй половине текущего года мы увидим более активное использование разных цифровых финансовых активов. Но к концу года, я думаю, что различные цифровые активы, выпущенные нашими организациями, будут измеряться уже десятками миллиардов рублей", - рассказал он.
По его словам, сейчас ЦФА выпущены на сумму около четырех миллиардов рублей, они "скорее пробные, не для того, чтобы заработать или привлечь в проект финансирование".
ЦФА - это инструмент на основе технологии блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".
Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".
Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".
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