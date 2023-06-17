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Организации в России к концу года выпустят ЦФА на десятки миллиардов рублей

Организации в России к концу года выпустят ЦФА на десятки миллиардов рублей - РИА Новости, 17.06.2023

Организации в России к концу года выпустят ЦФА на десятки миллиардов рублей

Объемы выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) организациями в России к концу года могут составить десятки миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости в РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T05:28

2023-06-17T05:28

2023-06-17T05:28

пмэф-2023

экономика

россия

анатолий аксаков

госдума рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Объемы выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) организациями в России к концу года могут составить десятки миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Уверен, что уже во второй половине текущего года мы увидим более активное использование разных цифровых финансовых активов. Но к концу года, я думаю, что различные цифровые активы, выпущенные нашими организациями, будут измеряться уже десятками миллиардов рублей", - рассказал он. По его словам, сейчас ЦФА выпущены на сумму около четырех миллиардов рублей, они "скорее пробные, не для того, чтобы заработать или привлечь в проект финансирование". ЦФА - это инструмент на основе технологии блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф