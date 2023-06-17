https://ria.ru/20230617/afrika-1878931824.html

Лавров: африканские страны проявили понимание причин кризиса на Украине

Лавров: африканские страны проявили понимание причин кризиса на Украине - РИА Новости, 17.06.2023

Лавров: африканские страны проявили понимание причин кризиса на Украине

Африканские партнеры России проявили понимание истинных причин ситуации на Украине, выходить из кризиса надо на основе устранения глубинных причин, заявил глава РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T21:18

2023-06-17T21:18

2023-06-17T22:09

в мире

сергей лавров

африка

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

африканский союз

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Африканские партнеры России проявили понимание истинных причин ситуации на Украине, выходить из кризиса надо на основе устранения глубинных причин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Главный вывод, по-моему, из сегодняшней беседы - наши партнеры из Африканского Союза проявили понимание истинных причин того кризиса, который был создан усилиями Запада, и проявили понимание, что выходить из этой ситуации необходимо на основе обращения к этим глубинным причинам, на основе выработки специальных конкретных действий по устранению этих причин. Причин, которые подрывают и подрывали долгие годы справедливую безопасность на европейском континенте", - заявил Лавров журналистам по итогам переговоров африканских лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html

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Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, африка, россия, украина, владимир путин, африканский союз