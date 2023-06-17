Лавров: африканские страны проявили понимание причин кризиса на Украине
Лавров: африканские страны проявили понимание глубинных причин кризиса на Украине
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Африканские партнеры России проявили понимание истинных причин ситуации на Украине, выходить из кризиса надо на основе устранения глубинных причин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главный вывод, по-моему, из сегодняшней беседы - наши партнеры из Африканского Союза проявили понимание истинных причин того кризиса, который был создан усилиями Запада, и проявили понимание, что выходить из этой ситуации необходимо на основе обращения к этим глубинным причинам, на основе выработки специальных конкретных действий по устранению этих причин. Причин, которые подрывают и подрывали долгие годы справедливую безопасность на европейском континенте", - заявил Лавров журналистам по итогам переговоров африканских лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным.