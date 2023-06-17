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Лавров: африканские страны проявили понимание причин кризиса на Украине - РИА Новости, 17.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:18 17.06.2023 (обновлено: 22:09 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/afrika-1878931824.html
Лавров: африканские страны проявили понимание причин кризиса на Украине
Лавров: африканские страны проявили понимание причин кризиса на Украине - РИА Новости, 17.06.2023
Лавров: африканские страны проявили понимание причин кризиса на Украине
Африканские партнеры России проявили понимание истинных причин ситуации на Украине, выходить из кризиса надо на основе устранения глубинных причин, заявил глава РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T21:18
2023-06-17T22:09
в мире
сергей лавров
африка
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
африканский союз
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Африканские партнеры России проявили понимание истинных причин ситуации на Украине, выходить из кризиса надо на основе устранения глубинных причин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Главный вывод, по-моему, из сегодняшней беседы - наши партнеры из Африканского Союза проявили понимание истинных причин того кризиса, который был создан усилиями Запада, и проявили понимание, что выходить из этой ситуации необходимо на основе обращения к этим глубинным причинам, на основе выработки специальных конкретных действий по устранению этих причин. Причин, которые подрывают и подрывали долгие годы справедливую безопасность на европейском континенте", - заявил Лавров журналистам по итогам переговоров африканских лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html
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в мире, сергей лавров, африка, россия, украина, владимир путин, африканский союз
В мире, Сергей Лавров, Африка, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Африканский союз
Лавров: африканские страны проявили понимание причин кризиса на Украине

Лавров: африканские страны проявили понимание глубинных причин кризиса на Украине

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Африканские партнеры России проявили понимание истинных причин ситуации на Украине, выходить из кризиса надо на основе устранения глубинных причин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главный вывод, по-моему, из сегодняшней беседы - наши партнеры из Африканского Союза проявили понимание истинных причин того кризиса, который был создан усилиями Запада, и проявили понимание, что выходить из этой ситуации необходимо на основе обращения к этим глубинным причинам, на основе выработки специальных конкретных действий по устранению этих причин. Причин, которые подрывают и подрывали долгие годы справедливую безопасность на европейском континенте", - заявил Лавров журналистам по итогам переговоров африканских лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
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