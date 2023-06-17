https://ria.ru/20230617/afrika-1878918511.html

Лидер Коморских островов заявил о влиянии украинского кризиса на Африку

Лидер Коморских островов заявил о влиянии украинского кризиса на Африку - РИА Новости, 17.06.2023

Лидер Коморских островов заявил о влиянии украинского кризиса на Африку

События на Украине влияют в том числе на Африку, поэтому африканские лидеры решили выступить с мирной инициативой, заявил председатель Африканского союза,... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T19:30

2023-06-17T19:30

2023-06-17T19:30

в мире

украина

россия

коморские острова

владимир путин

африканский союз

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. События на Украине влияют в том числе на Африку, поэтому африканские лидеры решили выступить с мирной инициативой, заявил председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Ассумани. Делегация африканских президентов прибыла в субботу в Петербург из Киева для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по поводу своей мирной инициативы по урегулированию кризиса на Украине. "Желание нашей делегации - привнести свой вклад для того, чтобы найти устойчивый мир тому кризису, который противопоставляет вашу страну Украине... Он влияет не только на две славянские, дружественные и соседние страны, но он влияет на весь мир. В частности, он влияет на наш Африканский континент, он вызвал проблему в области продовольственной безопасности, энергетической безопасности", - заявил Ассумани на переговорах с Путиным. Он подчеркнул, что делегация приехала, чтобы "показать дружбу, которая всегда связывала Россию и Африку" и чтобы выслушать позицию РФ и услышать мнение народа России. "Побудить вас вступить в переговоры с Украиной, чтобы положить конец этому сложному испытанию", - добавил Ассумани.

https://ria.ru/20230617/ukraina-1878917587.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, коморские острова, владимир путин, африканский союз