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Лидер Коморских островов заявил о влиянии украинского кризиса на Африку - РИА Новости, 17.06.2023
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19:30 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/afrika-1878918511.html
Лидер Коморских островов заявил о влиянии украинского кризиса на Африку
Лидер Коморских островов заявил о влиянии украинского кризиса на Африку - РИА Новости, 17.06.2023
Лидер Коморских островов заявил о влиянии украинского кризиса на Африку
События на Украине влияют в том числе на Африку, поэтому африканские лидеры решили выступить с мирной инициативой, заявил председатель Африканского союза,... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T19:30
2023-06-17T19:30
в мире
украина
россия
коморские острова
владимир путин
африканский союз
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. События на Украине влияют в том числе на Африку, поэтому африканские лидеры решили выступить с мирной инициативой, заявил председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Ассумани. Делегация африканских президентов прибыла в субботу в Петербург из Киева для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по поводу своей мирной инициативы по урегулированию кризиса на Украине. "Желание нашей делегации - привнести свой вклад для того, чтобы найти устойчивый мир тому кризису, который противопоставляет вашу страну Украине... Он влияет не только на две славянские, дружественные и соседние страны, но он влияет на весь мир. В частности, он влияет на наш Африканский континент, он вызвал проблему в области продовольственной безопасности, энергетической безопасности", - заявил Ассумани на переговорах с Путиным. Он подчеркнул, что делегация приехала, чтобы "показать дружбу, которая всегда связывала Россию и Африку" и чтобы выслушать позицию РФ и услышать мнение народа России. "Побудить вас вступить в переговоры с Украиной, чтобы положить конец этому сложному испытанию", - добавил Ассумани.
https://ria.ru/20230617/ukraina-1878917587.html
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в мире, украина, россия, коморские острова, владимир путин, африканский союз
В мире, Украина, Россия, Коморские острова, Владимир Путин, Африканский союз
Лидер Коморских островов заявил о влиянии украинского кризиса на Африку

Лидер Коморских островов: украинский кризис влияет на продовольственную безопасность

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. События на Украине влияют в том числе на Африку, поэтому африканские лидеры решили выступить с мирной инициативой, заявил председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Ассумани.
Делегация африканских президентов прибыла в субботу в Петербург из Киева для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по поводу своей мирной инициативы по урегулированию кризиса на Украине.
"Желание нашей делегации - привнести свой вклад для того, чтобы найти устойчивый мир тому кризису, который противопоставляет вашу страну Украине... Он влияет не только на две славянские, дружественные и соседние страны, но он влияет на весь мир. В частности, он влияет на наш Африканский континент, он вызвал проблему в области продовольственной безопасности, энергетической безопасности", - заявил Ассумани на переговорах с Путиным.
Он подчеркнул, что делегация приехала, чтобы "показать дружбу, которая всегда связывала Россию и Африку" и чтобы выслушать позицию РФ и услышать мнение народа России.
"Побудить вас вступить в переговоры с Украиной, чтобы положить конец этому сложному испытанию", - добавил Ассумани.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств в Санкт-Петербурге
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