https://ria.ru/20230617/afrika-1878918511.html
Лидер Коморских островов заявил о влиянии украинского кризиса на Африку
Лидер Коморских островов заявил о влиянии украинского кризиса на Африку - РИА Новости, 17.06.2023
Лидер Коморских островов заявил о влиянии украинского кризиса на Африку
События на Украине влияют в том числе на Африку, поэтому африканские лидеры решили выступить с мирной инициативой, заявил председатель Африканского союза,... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T19:30
2023-06-17T19:30
2023-06-17T19:30
в мире
украина
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коморские острова
владимир путин
африканский союз
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. События на Украине влияют в том числе на Африку, поэтому африканские лидеры решили выступить с мирной инициативой, заявил председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Ассумани. Делегация африканских президентов прибыла в субботу в Петербург из Киева для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по поводу своей мирной инициативы по урегулированию кризиса на Украине. "Желание нашей делегации - привнести свой вклад для того, чтобы найти устойчивый мир тому кризису, который противопоставляет вашу страну Украине... Он влияет не только на две славянские, дружественные и соседние страны, но он влияет на весь мир. В частности, он влияет на наш Африканский континент, он вызвал проблему в области продовольственной безопасности, энергетической безопасности", - заявил Ассумани на переговорах с Путиным. Он подчеркнул, что делегация приехала, чтобы "показать дружбу, которая всегда связывала Россию и Африку" и чтобы выслушать позицию РФ и услышать мнение народа России. "Побудить вас вступить в переговоры с Украиной, чтобы положить конец этому сложному испытанию", - добавил Ассумани.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, коморские острова, владимир путин, африканский союз
В мире, Украина, Россия, Коморские острова, Владимир Путин, Африканский союз
Лидер Коморских островов заявил о влиянии украинского кризиса на Африку
Лидер Коморских островов: украинский кризис влияет на продовольственную безопасность
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. События на Украине влияют в том числе на Африку, поэтому африканские лидеры решили выступить с мирной инициативой, заявил председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Ассумани.
Делегация африканских президентов прибыла в субботу в Петербург
из Киева
для переговоров с президентом России Владимиром Путиным
по поводу своей мирной инициативы по урегулированию кризиса на Украине.
"Желание нашей делегации - привнести свой вклад для того, чтобы найти устойчивый мир тому кризису, который противопоставляет вашу страну Украине... Он влияет не только на две славянские, дружественные и соседние страны, но он влияет на весь мир. В частности, он влияет на наш Африканский континент, он вызвал проблему в области продовольственной безопасности, энергетической безопасности", - заявил Ассумани на переговорах с Путиным.
Он подчеркнул, что делегация приехала, чтобы "показать дружбу, которая всегда связывала Россию и Африку" и чтобы выслушать позицию РФ и услышать мнение народа России.
"Побудить вас вступить в переговоры с Украиной, чтобы положить конец этому сложному испытанию", - добавил Ассумани.
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