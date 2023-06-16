https://ria.ru/20230616/zhenschina-kosmonavt-1878026346.html

Космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой

Космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой - РИА Новости, 16.06.2023

Космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой

После первых успешных космических полетов Юрия Гагарина (12 апреля 1961 года) и Германа Титова (6-7 августа 1961 года) в Политбюро ЦК КПСС и других ведомствах... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T01:06

2023-06-16T01:06

2023-06-16T01:06

справки

космос

валентина терешкова

ссср

россия

земля

сергей королев

центр подготовки космонавтов

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После первых успешных космических полетов Юрия Гагарина (12 апреля 1961 года) и Германа Титова (6-7 августа 1961 года) в Политбюро ЦК КПСС и других ведомствах Советского Союза рассматривались различные варианты продолжения освоения космоса с главной задачей сохранения приоритета перед США. Выдвигались идеи длительного полета одного корабля и групповой полет двух кораблей. Руководство Военно-воздушных сил (ВВС) СССР, поддержав инициативу помощника главнокомандующего ВВС по космосу генерала Николая Каманина, президента Академии наук СССР Мстислава Келдыша и главного конструктора первых ракетно-космических систем Сергея Королева, обратилось к министру обороны СССР Родиону Малиновскому с просьбой провести набор женщин в отряд летчиков-космонавтов ВВС для подготовки к космическому полету.30 декабря 1961 года вышло постановление президиума ЦК КПСС № 10/19, в котором одобрялось предложение о наборе в отряд пяти женщин.К отбору было решено привлечь Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту СССР (ДОСААФ, ныне ДОСААФ России). Критерии для отбора были следующие: парашютистка, возраст до 30 лет, рост до 170 сантиметров и вес до 70 килограммов.19 января 1962 года из 58 кандидатур в Центр подготовки космонавтов (ЦПК, ныне – "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина") для прохождения медкомиссии были отобраны 23 девушки.12 марта 1962 года в женский отряд были зачислены инженер ПКБ "Уралэнергомонтаж" (ныне АО ПО "Уралэнергомонтаж") Ирина Соловьева, сотрудница Московского института радиоэлектроники (с 2018 года – в составе "МИРЭА – Российского технологического университета") Татьяна Кузнецова и секретарь комитета ВЛКСМ комбината "Красный Перекоп" (ныне ПАО Ярославский комбинат технических тканей "Красный Перекоп") Валентина Терешкова. 3 апреля к ним присоединились студентка Рязанского пединститута (ныне Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина) Жанна Еркина и сотрудница отделения прикладной математики АН СССР Валентина Пономарева. Старшей в группе стала Терешкова.Так как набор производили ВВС, всех пятерых призвали на действительную военную службу и присвоили звание "рядовой".27-29 ноября 1962 года группа сдала выпускные экзамены. Татьяну Кузнецову к ним не допустили из-за проблем со здоровьем. Остальные успешно справились с программой, были зачислены в штат Центра подготовки космонавтов с присвоением воинского звания "младший лейтенант".В январе-мае 1963 года все четверо готовились по программе женского полета. Тренировки включали термокамеру, сурдокамеру, отработку действий в невесомости на МиГ‑15, парашютную подготовку и пр. В марте 1963 года было принято решение провести женский полет вместе с мужским: на первом корабле летел мужчина на восемь суток, на втором – женщина на двое-трое суток.4 июня 1963 года на заседании Государственной комиссии Валентина Терешкова была назначена основным кандидатом на полет в космос. Ее дублерами стали Ирина Соловьева и Валентина Пономарева. Все претендентки имели одинаково хорошую подготовку, однако важную роль сыграл опыт публичных выступлений у Терешковой.Кроме того, за ее кандидатуру – девушку из простой крестьянской семьи – высказались Сергей Королев, руководство ВВС и ЦПК.Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области в семье рабочих.В 1960 году окончила Ярославский заочный техникум легкой промышленности по специальности "техник-технолог по хлопкопрядению". В 1969 году с отличием окончила инженерный факультет Военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского (ныне Военный учебно-научный центр ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина") с квалификацией "летчик-космонавт-инженер". Кандидат технических наук (1977).Трудовой путь Терешкова начала в 1954 году закройщицей на Ярославском шинном заводе. С 1955 года работала ровничницей на Ярославском комбинате технических тканей "Красный Перекоп". С августа 1960 года по март 1962 года была освобожденным секретарем комитета ВЛКСМ комбината.С 1959 года занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе. К моменту зачисления в отряд космонавтов она выполнила 163 прыжка.16 июня 1963 года в 12.30 по московскому времени с космодрома Байконур (Казахская СССР, ныне Казахстан) ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту Земли космический корабль "Восток-6", впервые в мире пилотируемый советской женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой (позывной "Чайка").Период обращения корабля "Восток-6" (шестой и последний пилотируемый космический корабль серии "Восток") составлял 88,304 минуты, вес – 4713 килограммов. Одновременно с Терешковой в космосе находился корабль "Восток-5", запущенный двумя днями ранее – 14 июня 1963 года и пилотируемый космонавтом Валерием Быковским (позывной "Ястреб"). В ходе полета Терешкова вела бортовой журнал, делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере, вела киносъемку Земли и Луны. Радиосвязь поддерживалась как с Землей, так и с Быковским.Полет Валентина Терешкова перенесла тяжело. В своем докладе она позже сообщала, что "на вторые сутки появились ноющие боли на правой голени, а на третьи сутки это уже беспокоило. Гермошлем мешал, давил на плечо. Шлемофон давил на левое ухо... Под датчиком на голове ощущались зуд и боль". Были и другие недомогания.В ходе полета у Терешковой возникли и технические сложности. Работать с оборудованием было трудно, так как было тяжело дотянуться до приборов. Биологические эксперименты не были выполнены, так как Терешкова не смогла достать объекты. Корабль совершил 48 витков вокруг Земли и 19 июня спускаемый аппарат "Востока-6" благополучно приземлился в Баевском районе Алтайского края.Продолжительность полета составила двое суток 22 часа 50 минут, дальность – один миллион 971 тысяч километров.При этом еще на Земле была допущена ошибка в расчетах на участке возвращения из космоса. Терешкова заметила ее в полете и доложила об этом на Землю. Ей были переданы уточненные данные, и она смогла успешно приземлиться. Терешкова стала шестой среди советских космонавтов, 12-м человеком в космосе и самой молодой женщиной, побывавшей в космосе (26 лет). Она также является первой женщиной в истории российской армии, имеющей звание генерал-майор авиации.Терешкова до сих пор является единственной женщиной в мире, совершившей одиночный космический полет. Все последующие женщины-космонавты и астронавты летали в космос только в составе экипажей.Следующий полет женщины в космос состоялся только через 19 лет – в 1982 году. Его совершила советский космонавт Светлана Савицкая. За свой полет указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1963 года Валентина Терешкова была удостоена почетного звания – Герой Советского Союза.В 1965-1966 годах проходила подготовку в группе к полету на корабле "Восход".В 1978 году, после возобновления идеи женского полета, прошла Государственную медицинскую комиссию и получила допуск к специальной подготовке.В 1997 году была отчислена из отряда космонавтов в связи с достижением предельного возраста и уволена в отставку из Вооруженных сил.После этого работала в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, Росзарубежцентре (ныне Россотрудничество), возглавляла Российский центр международного научного и культурного сотрудничества при МИД России, работала во многих других организациях и учреждениях, вела большую общественную работу.С 1966 по 1989 годы была депутатом Верховного Совета СССР 7-11-го созывов. В 1974- 1989 годах – член Президиума Верховного Совета СССР.С 1971 по 1989 годы – член ЦК КПСС.В 2011 году Валентину Терешкову избиралась депутатом Госдумы РФ VI созыва, в 2016-2021 годах была депутатом Госдумы РФ VII созыва. С сентября 2021 года – депутат Госдумы РФ VIII созыва от партии "Единая Россия". В 2000 году влиятельная британская организация "Ежегодная ассамблея женщин, добившихся наибольшего успеха" присудила Валентине Терешковой титул "Величайшая женщина ХХ века". Генерал-майор авиации (1995).Валентина Терешкова –летчик-космонавт СССР (1963), лауреат Государственной премии РФ (2009). Среди ее многочисленных наград – два ордена Ленина (1963, 1981), орден Октябрьской революции (1971), орден Трудового Красного знамени (1987), орден Почета (2003), орден Дружбы (2011), орден Александра Невского (2013). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Награждена 17 орденами и шестью медалями иностранных государств.Заслуженный мастер спорта СССР (1963).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, космос, валентина терешкова, ссср, россия, земля, сергей королев, центр подготовки космонавтов, госдума рф