https://ria.ru/20230616/zemletryasenie-1878784476.html

Во Франции произошло землетрясение магнитудой 5,3

Во Франции произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 16.06.2023

Во Франции произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на западе Франции, сообщил в пятницу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T20:09

2023-06-16T20:09

2023-06-16T20:09

в мире

франция

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на западе Франции, сообщил в пятницу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 18.38 по местному времени (19.38 мск) в 14 километрах к северу от коммуны Сюржер с населением 5,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

франция

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в мире, франция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)