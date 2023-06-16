https://ria.ru/20230616/zemletryasenie-1878505818.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,5

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,5 - РИА Новости, 16.06.2023

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах толчок не ощущался, сообщает Камчатский филиал... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T05:43

2023-06-16T05:43

2023-06-16T05:43

происшествия

камчатка

усть-камчатский район

россия

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах толчок не ощущался, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло днем 16 июня. Магнитуда составила 4,5. Расстояние до ближайшего населенного пункта поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района 88 километров. Очаг залегал на глубине 57 километров", - говорится в сообщении. По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось. Местные жители в ЕДДС не обращались. Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.

https://ria.ru/20230611/zemletryasenie-1877526980.html

камчатка

усть-камчатский район

россия

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происшествия, камчатка, усть-камчатский район, россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)