https://ria.ru/20230616/zelenskiy-1878801344.html

Зеленский сделал новое заявление о Минских соглашениях

Зеленский сделал новое заявление о Минских соглашениях - РИА Новости, 16.06.2023

Зеленский сделал новое заявление о Минских соглашениях

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирил Рамафосой в Киеве заявил, что не станет "открывать второй том" минских... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T21:40

2023-06-16T21:40

2023-06-16T21:40

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украина

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сирил рамафоса

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирил Рамафосой в Киеве заявил, что не станет "открывать второй том" минских соглашений с Россией. "Мы заинтересованы, чтобы страны Африканского союза были привлечены к формуле мира, но, конечно, без России, потому что она блокирует все инициативы. Мы уже прошли Минск, мы не будем открывать второй том этой истории, мы хотим остановить войну", - сказал Зеленский.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет. Но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230616/zelenskiy-1878795123.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, сирил рамафоса, дмитрий песков, нато