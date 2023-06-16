https://ria.ru/20230616/zelenskiy-1878795123.html

Зеленский заявил, что не видит логики в поездке лидеров из Африки в Россию

Зеленский заявил, что не видит логики в поездке лидеров из Африки в Россию - РИА Новости, 16.06.2023

Зеленский заявил, что не видит логики в поездке лидеров из Африки в Россию

Владимир Зеленский заявил, что не видит логики в поездке африканских лидеров в Россию 17 июня. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T20:59

2023-06-16T20:59

2023-06-16T20:59

в мире

россия

африка

владимир зеленский

сирил рамафоса

владимир путин

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не видит логики в поездке африканских лидеров в Россию 17 июня. "Это их решение, и насколько оно логично, непонятно. Но они лидеры свободных государств, поэтому это их выбор", - сказал Зеленский. Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор ранее заявлял, что президент его страны Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Основатель "Браззавильского фонда" и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами. Он отметил, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20230616/uregulirovanie-1878793429.html

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в мире, россия, африка, владимир зеленский, сирил рамафоса, владимир путин