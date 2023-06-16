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Путин назвал Зеленского позором еврейского народа - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 16.06.2023 (обновлено: 18:08 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/zelenskiy-1878708342.html
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа - РИА Новости, 16.06.2023
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Президент России Владимир Путин рассказал на пленарном заседании ПМЭФ, что его друзья-евреи называют главу Украины Владимира Зеленского позором еврейского... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:33
2023-06-16T18:08
специальная военная операция на украине
владимир путин
владимир зеленский
россия
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал на пленарном заседании ПМЭФ, что его друзья-евреи называют главу Украины Владимира Зеленского позором еврейского народа.&quot;У меня с детства много друзей-евреев. Они говорят: &quot;Зеленский — не еврей, это позор еврейского народа&quot;, — поделился он.По словам главы государства, киевский режим возвел на пьедестал почета неонацистов, выступающих последователями Адольфа Гитлера.Путин напомнил, что в годы Второй мировой войны на Украине уничтожили полтора миллиона евреев, и "прежде всего — руками бандеровцев".Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин: "Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа"
Путин: "Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа"
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владимир путин, владимир зеленский, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, адольф гитлер
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Адольф Гитлер
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа

Президент России Владимир Путин назвал Зеленского позором еврейского народа

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал на пленарном заседании ПМЭФ, что его друзья-евреи называют главу Украины Владимира Зеленского позором еврейского народа.
«

"У меня с детства много друзей-евреев. Они говорят: "Зеленский — не еврей, это позор еврейского народа", — поделился он.

По словам главы государства, киевский режим возвел на пьедестал почета неонацистов, выступающих последователями Адольфа Гитлера.
Путин напомнил, что в годы Второй мировой войны на Украине уничтожили полтора миллиона евреев, и "прежде всего — руками бандеровцев".
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Зеленский заявил, что хотел поддержки Израиля в конфликте на Украине
24 февраля, 21:09
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРАдольф Гитлер
 
 
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