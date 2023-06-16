https://ria.ru/20230616/zelenskiy-1878708342.html

Путин назвал Зеленского позором еврейского народа

Путин назвал Зеленского позором еврейского народа - РИА Новости, 16.06.2023

Путин назвал Зеленского позором еврейского народа

Президент России Владимир Путин рассказал на пленарном заседании ПМЭФ, что его друзья-евреи называют главу Украины Владимира Зеленского позором еврейского... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:33

2023-06-16T16:33

2023-06-16T18:08

специальная военная операция на украине

владимир путин

владимир зеленский

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безопасность

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал на пленарном заседании ПМЭФ, что его друзья-евреи называют главу Украины Владимира Зеленского позором еврейского народа."У меня с детства много друзей-евреев. Они говорят: "Зеленский — не еврей, это позор еврейского народа", — поделился он.По словам главы государства, киевский режим возвел на пьедестал почета неонацистов, выступающих последователями Адольфа Гитлера.Путин напомнил, что в годы Второй мировой войны на Украине уничтожили полтора миллиона евреев, и "прежде всего — руками бандеровцев".Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа" Путин: "Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа" 2023-06-16T16:33 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, владимир зеленский, россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, адольф гитлер