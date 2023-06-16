https://ria.ru/20230616/zelenskiy-1878708342.html
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа - РИА Новости, 16.06.2023
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Президент России Владимир Путин рассказал на пленарном заседании ПМЭФ, что его друзья-евреи называют главу Украины Владимира Зеленского позором еврейского... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:33
2023-06-16T16:33
2023-06-16T18:08
специальная военная операция на украине
владимир путин
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безопасность
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал на пленарном заседании ПМЭФ, что его друзья-евреи называют главу Украины Владимира Зеленского позором еврейского народа."У меня с детства много друзей-евреев. Они говорят: "Зеленский — не еврей, это позор еврейского народа", — поделился он.По словам главы государства, киевский режим возвел на пьедестал почета неонацистов, выступающих последователями Адольфа Гитлера.Путин напомнил, что в годы Второй мировой войны на Украине уничтожили полтора миллиона евреев, и "прежде всего — руками бандеровцев".Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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Путин: "Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа"
Путин: "Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа"
2023-06-16T16:33
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PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Президент России Владимир Путин назвал Зеленского позором еврейского народа