https://ria.ru/20230616/zavod-1878757806.html
Тюменский моторостроительный завод возобновит выпуск двигателей
Тюменский моторостроительный завод возобновит выпуск двигателей - РИА Новости, 16.06.2023
Тюменский моторостроительный завод возобновит выпуск двигателей
Завод "Тюменские моторостроители" возобновит выпуск собственных газотурбинных двигателей, которые заменят импортные аналоги, сообщил губернатор Тюменской... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:17
2023-06-16T18:17
2023-06-16T18:17
тюменская область
александр моор
виталий маркелов
тюмень
михаил мишустин
газпром
пмэф 2023
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ТЮМЕНЬ, 16 июн – РИА Новости. Завод "Тюменские моторостроители" возобновит выпуск собственных газотурбинных двигателей, которые заменят импортные аналоги, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале. Соглашение о сотрудничестве для реализации проекта по созданию газотурбинного двигателя ТМ-16 власти региона подписали с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым на полях ПМЭФ. "Новая страница в истории нашего легендарного завода "Тюменские моторостроители". На "моторном" спустя много лет снова будут выпускать собственные двигатели. Улучшенные технико-экономические характеристики нового газотурбинного двигателя ТМ-16 позволят в том числе заменить импортные аналоги", – сообщил Моор. Губернатор отметил, что положительную оценку проекту дал в апреле председатель правительства России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Тюмень. Со своей стороны правительство региона готово оказать "Тюменским моторостроителям" помощь в реализации проекта, в том числе в подготовке кадров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878351484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, виталий маркелов, тюмень, михаил мишустин, газпром, пмэф 2023
Тюменская область, Александр Моор, Виталий Маркелов, Тюмень, Михаил Мишустин, Газпром, ПМЭФ 2023
ТЮМЕНЬ, 16 июн – РИА Новости. Завод "Тюменские моторостроители" возобновит выпуск собственных газотурбинных двигателей, которые заменят импортные аналоги, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.
Соглашение о сотрудничестве для реализации проекта по созданию газотурбинного двигателя ТМ-16 власти региона подписали с заместителем председателя правления ПАО "Газпром
" Виталием Маркеловым
на полях ПМЭФ.
Тюменская и Запорожская области будут сотрудничать в экономике и экологии
"Новая страница в истории нашего легендарного завода "Тюменские моторостроители". На "моторном" спустя много лет снова будут выпускать собственные двигатели. Улучшенные технико-экономические характеристики нового газотурбинного двигателя ТМ-16 позволят в том числе заменить импортные аналоги", – сообщил Моор.
Губернатор отметил, что положительную оценку проекту дал в апреле председатель правительства России Михаил Мишустин
во время рабочей поездки в Тюмень
. Со своей стороны правительство региона готово оказать "Тюменским моторостроителям" помощь в реализации проекта, в том числе в подготовке кадров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.