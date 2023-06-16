https://ria.ru/20230616/zavod-1878757806.html

Тюменский моторостроительный завод возобновит выпуск двигателей

Тюменский моторостроительный завод возобновит выпуск двигателей - РИА Новости, 16.06.2023

Тюменский моторостроительный завод возобновит выпуск двигателей

Завод "Тюменские моторостроители" возобновит выпуск собственных газотурбинных двигателей, которые заменят импортные аналоги, сообщил губернатор Тюменской... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:17

2023-06-16T18:17

2023-06-16T18:17

тюменская область

александр моор

виталий маркелов

тюмень

михаил мишустин

газпром

пмэф 2023

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ТЮМЕНЬ, 16 июн – РИА Новости. Завод "Тюменские моторостроители" возобновит выпуск собственных газотурбинных двигателей, которые заменят импортные аналоги, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале. Соглашение о сотрудничестве для реализации проекта по созданию газотурбинного двигателя ТМ-16 власти региона подписали с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым на полях ПМЭФ. "Новая страница в истории нашего легендарного завода "Тюменские моторостроители". На "моторном" спустя много лет снова будут выпускать собственные двигатели. Улучшенные технико-экономические характеристики нового газотурбинного двигателя ТМ-16 позволят в том числе заменить импортные аналоги", – сообщил Моор. Губернатор отметил, что положительную оценку проекту дал в апреле председатель правительства России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Тюмень. Со своей стороны правительство региона готово оказать "Тюменским моторостроителям" помощь в реализации проекта, в том числе в подготовке кадров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878351484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр моор, виталий маркелов, тюмень, михаил мишустин, газпром, пмэф 2023