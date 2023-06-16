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Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
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18:07 16.06.2023 (обновлено: 18:10 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/zaryady-1878754440.html
Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию, заявил Путин
Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию, заявил Путин
Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию, но до конца лета, до конца года выполнит задачу по перемещению тактического ядерного оружия... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:07
2023-06-16T18:10
пмэф-2023
россия
белоруссия
владимир путин
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию, но до конца лета, до конца года выполнит задачу по перемещению тактического ядерного оружия полностью, заявил президент РФ Владимир Путин. "Как вы знаете, мы вели переговоры с нашим Союзным государством, с президентом (Белоруссии Александром) Лукашенко о том, что мы часть этого тактического ядерного оружия переместим на белорусскую территорию. Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии. Но только первые. Это первая часть. Но до конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью", - сказал Путин на ПМЭФ. Он уточнил, что это решение является элементом сдерживания "всех, кто задумываются о том, чтобы нанести России стратегическое поражение". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, белоруссия, владимир путин, безопасность
ПМЭФ-2023, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Безопасность
Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию, заявил Путин

Президент Путин заявил, что Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию, но до конца лета, до конца года выполнит задачу по перемещению тактического ядерного оружия полностью, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как вы знаете, мы вели переговоры с нашим Союзным государством, с президентом (Белоруссии Александром) Лукашенко о том, что мы часть этого тактического ядерного оружия переместим на белорусскую территорию. Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии. Но только первые. Это первая часть. Но до конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью", - сказал Путин на ПМЭФ.
Он уточнил, что это решение является элементом сдерживания "всех, кто задумываются о том, чтобы нанести России стратегическое поражение".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023РоссияБелоруссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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