https://ria.ru/20230616/zaryady-1878754440.html
Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию, заявил Путин
Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию, заявил Путин
Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию, но до конца лета, до конца года выполнит задачу по перемещению тактического ядерного оружия... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:07
2023-06-16T18:07
2023-06-16T18:10
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию, но до конца лета, до конца года выполнит задачу по перемещению тактического ядерного оружия полностью, заявил президент РФ Владимир Путин. "Как вы знаете, мы вели переговоры с нашим Союзным государством, с президентом (Белоруссии Александром) Лукашенко о том, что мы часть этого тактического ядерного оружия переместим на белорусскую территорию. Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии. Но только первые. Это первая часть. Но до конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью", - сказал Путин на ПМЭФ. Он уточнил, что это решение является элементом сдерживания "всех, кто задумываются о том, чтобы нанести России стратегическое поражение". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белоруссия, владимир путин, безопасность
ПМЭФ-2023, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Безопасность
Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию, но до конца лета, до конца года выполнит задачу по перемещению тактического ядерного оружия полностью, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как вы знаете, мы вели переговоры с нашим Союзным государством, с президентом (Белоруссии Александром) Лукашенко о том, что мы часть этого тактического ядерного оружия переместим на белорусскую территорию. Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии. Но только первые. Это первая часть. Но до конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью", - сказал Путин на ПМЭФ.
Он уточнил, что это решение является элементом сдерживания "всех, кто задумываются о том, чтобы нанести России стратегическое поражение".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Путин заявил, что не будет ничему учить Байдена