https://ria.ru/20230616/zaryady-1878754440.html

Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию, заявил Путин

Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023

Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию, заявил Путин

Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию, но до конца лета, до конца года выполнит задачу по перемещению тактического ядерного оружия... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:07

2023-06-16T18:07

2023-06-16T18:10

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия переместила первую часть ядерных зарядов в Белоруссию, но до конца лета, до конца года выполнит задачу по перемещению тактического ядерного оружия полностью, заявил президент РФ Владимир Путин. "Как вы знаете, мы вели переговоры с нашим Союзным государством, с президентом (Белоруссии Александром) Лукашенко о том, что мы часть этого тактического ядерного оружия переместим на белорусскую территорию. Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии. Но только первые. Это первая часть. Но до конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью", - сказал Путин на ПМЭФ. Он уточнил, что это решение является элементом сдерживания "всех, кто задумываются о том, чтобы нанести России стратегическое поражение". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, владимир путин, безопасность