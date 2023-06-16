https://ria.ru/20230616/zapad-1878766415.html

Песков считает, что не все на Западе разделяют чувства русофобии

Песков считает, что не все на Западе разделяют чувства русофобии - РИА Новости, 16.06.2023

Песков считает, что не все на Западе разделяют чувства русофобии

Руководство стран коллективного Запада можно назвать оппонентами России, хотя и там не все разделяют чувства русофобии, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:45

2023-06-16T18:45

2023-06-16T18:45

пмэф-2023

россия

дмитрий песков

политика

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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Руководство стран коллективного Запада можно назвать оппонентами России, хотя и там не все разделяют чувства русофобии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас в качестве оппонентов можно назвать правительства и руководство стран так называемого коллективного Запада, хотя далеко не все там разделяют вот эти чувства русофобии", - сказал Песков в интервью студии "Сделано в России" Российского экспортного центра. По его словам, если проанализировать состав компаний, которые ушли с российского рынка, станет понятно, что далеко не все западные компании сделали это. Многие "остались здесь и продолжают работать", но из-за страха перед санкциями "ведут себя по-партизански". "Многие из них даже уходя проговаривали возможность возвращения на российский рынок", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230613/strakhi-1877689405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, политика