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Песков считает, что не все на Западе разделяют чувства русофобии
Песков считает, что не все на Западе разделяют чувства русофобии - РИА Новости, 16.06.2023
Песков считает, что не все на Западе разделяют чувства русофобии
Руководство стран коллективного Запада можно назвать оппонентами России, хотя и там не все разделяют чувства русофобии, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:45
2023-06-16T18:45
2023-06-16T18:45
пмэф-2023
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дмитрий песков
политика
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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Руководство стран коллективного Запада можно назвать оппонентами России, хотя и там не все разделяют чувства русофобии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас в качестве оппонентов можно назвать правительства и руководство стран так называемого коллективного Запада, хотя далеко не все там разделяют вот эти чувства русофобии", - сказал Песков в интервью студии "Сделано в России" Российского экспортного центра. По его словам, если проанализировать состав компаний, которые ушли с российского рынка, станет понятно, что далеко не все западные компании сделали это. Многие "остались здесь и продолжают работать", но из-за страха перед санкциями "ведут себя по-партизански". "Многие из них даже уходя проговаривали возможность возвращения на российский рынок", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230613/strakhi-1877689405.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, политика
ПМЭФ-2023, Россия, Дмитрий Песков, Политика
Песков считает, что не все на Западе разделяют чувства русофобии
Песков: западные власти можно назвать оппонентами России, хотя не все там русофобы
С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Руководство стран коллективного Запада можно назвать оппонентами России, хотя и там не все разделяют чувства русофобии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас в качестве оппонентов можно назвать правительства и руководство стран так называемого коллективного Запада, хотя далеко не все там разделяют вот эти чувства русофобии", - сказал Песков в интервью студии "Сделано в России" Российского экспортного центра.
По его словам, если проанализировать состав компаний, которые ушли с российского рынка, станет понятно, что далеко не все западные компании сделали это. Многие "остались здесь и продолжают работать", но из-за страха перед санкциями "ведут себя по-партизански".
"Многие из них даже уходя проговаривали возможность возвращения на российский рынок", - добавил Песков.
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