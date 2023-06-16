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Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него через МВД - РИА Новости, 16.06.2023
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02:57 16.06.2023 (обновлено: 07:25 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/zakon-1878500962.html
Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него через МВД
Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него через МВД - РИА Новости, 16.06.2023
Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него через МВД
Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него со дня подачи заявления в МВД России о нежелании в нем состоять, соответствующий закон вступит в силу... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T02:57
2023-06-16T07:25
украина
россия
общество
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него со дня подачи заявления в МВД России о нежелании в нем состоять, соответствующий закон вступит в силу в субботу.Эта мера позволит трудоустроиться в государственные и муниципальные органы, а также обучаться в образовательных организациях, предусматривающих допуск к гостайне.Согласно закону, со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве соседнего государства гражданин России обязан не совершать действий, "связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины".При нарушении этого требования заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины признают недействительным, а его автора продолжат считать обладателем этого правового статуса. Возможность обратиться с заявлением повторно появится лишь по истечении десяти лет.Как отмечали в МВД, после вступления закона в силу с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины можно будет обратиться в любой территориальный орган ведомства, либо же подать его через портал Госуслуг.
https://ria.ru/20230530/grazhdanstvo-1875040697.html
https://ria.ru/20230503/grazhdanstvo-1869296680.html
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украина, россия, общество
Украина, Россия, Общество
Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него через МВД

Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него со дня подачи заявления в МВД

© РИА Новости / СтрингерПаспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него со дня подачи заявления в МВД России о нежелании в нем состоять, соответствующий закон вступит в силу в субботу.
Эта мера позволит трудоустроиться в государственные и муниципальные органы, а также обучаться в образовательных организациях, предусматривающих допуск к гостайне.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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Согласно закону, со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве соседнего государства гражданин России обязан не совершать действий, "связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины".
При нарушении этого требования заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины признают недействительным, а его автора продолжат считать обладателем этого правового статуса. Возможность обратиться с заявлением повторно появится лишь по истечении десяти лет.
Как отмечали в МВД, после вступления закона в силу с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины можно будет обратиться в любой территориальный орган ведомства, либо же подать его через портал Госуслуг.
Паспорт - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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