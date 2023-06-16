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В МИД Польши назвали причину задержания самолета с охраной лидера ЮАР - РИА Новости, 16.06.2023
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15:08 16.06.2023 (обновлено: 16:14 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/zaderzhanie-1878656977.html
В МИД Польши назвали причину задержания самолета с охраной лидера ЮАР
В МИД Польши назвали причину задержания самолета с охраной лидера ЮАР - РИА Новости, 16.06.2023
В МИД Польши назвали причину задержания самолета с охраной лидера ЮАР
МИД Польши заявил, что самолет с охраной президента ЮАР Сирила Рамофосы был задержан из-за наличия на борту "опасных материалов" и "незаявленных лиц". РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:08
2023-06-16T16:14
в мире
польша
юар
варшава
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ВАРШАВА, 16 июн – РИА Новости. МИД Польши заявил, что самолет с охраной президента ЮАР Сирила Рамофосы был задержан из-за наличия на борту "опасных материалов" и "незаявленных лиц"."Пятнадцатого июня в аэропорту Варшава-Океньце был задержан самолет с сотрудниками службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамофосы. Ситуация является результатом несоблюдения стандартных процедур въезда, требуемых польской стороной", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.Уточняется, что на борту самолета "находились опасные материалы, на ввоз которых представители ЮАР не имели разрешения". "Кроме того, на борту самолета находились лица, которые ранее не были заявлены польской стороне", - говорится в сообщении.При этом МИД Польши утверждает, что "приложил все усилия для надлежащей подготовки визита президента Рамофосы в Польшу", в частности было проведено три консультативных совещания, а "представители МИД поддерживали постоянный контакт с южноафриканской подготовительной группой канцелярии президента ЮАР и посольством ЮАР в Варшаве"."Южноафриканская сторона была проинформирована обо всех необходимых формальностях для въезда делегации на территорию Республики Польша и необходимых разрешениях на перевозку", - говорится в заявлении.В настоящее время "проводятся мероприятия по урегулированию сложившейся ситуации", добавили в МИД.Резонансный инцидент в Варшаве произошел в четверг: охранники президента ЮАР Рамафосы, направляющегося на переговоры в Киев, а также журналисты на сутки застряли в аэропорту. Глава службы охраны президента ЮАР обвинил Польшу в попытке сорвать мирную миссию.Польская погранстража утверждает, что охрана лидера ЮАР добровольно осталась в самолете в Варшаве, так как не имела разрешения на ввоз оружия. При этом погранстража не упоминает в своем сообщении журналистов. Они пожаловались, что их тоже не выпустили из самолета в аэропорту Варшавы, тогда как южноафриканский лидер уже прибыл на Украину в рамках африканской мирной миссии.Сотрудники СМИ вместо освещения поездки провели ночь в самолете без возможности принять душ и почистить зубы, а еду им купил экипаж южноафриканской авиакомпании SAA.Как сообщило издание TimesLIVE, глава службы охраны президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд обвинил правительство Польши в попытке сорвать мирную миссию президента Рамафосы и заявил, что жизнь президента была "подвергнута опасности".
https://ria.ru/20230616/yuar-1878635111.html
https://ria.ru/20230615/oruzhie-1878198317.html
https://ria.ru/20230616/vizit-1878593537.html
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в мире, польша, юар, варшава
В мире, Польша, ЮАР, Варшава
В МИД Польши назвали причину задержания самолета с охраной лидера ЮАР

МИД Польши: охране лидера ЮАР Рамофосы не дали покинуть самолет из-за оружия на борту

© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 16 июн – РИА Новости. МИД Польши заявил, что самолет с охраной президента ЮАР Сирила Рамофосы был задержан из-за наличия на борту "опасных материалов" и "незаявленных лиц".
"Пятнадцатого июня в аэропорту Варшава-Океньце был задержан самолет с сотрудниками службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамофосы. Ситуация является результатом несоблюдения стандартных процедур въезда, требуемых польской стороной", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.
Рыночная площадь во Вроцлаве, Польша - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
СМИ: Польша заблокировала в самолете делегацию президента ЮАР
Вчера, 14:22
Уточняется, что на борту самолета "находились опасные материалы, на ввоз которых представители ЮАР не имели разрешения". "Кроме того, на борту самолета находились лица, которые ранее не были заявлены польской стороне", - говорится в сообщении.
При этом МИД Польши утверждает, что "приложил все усилия для надлежащей подготовки визита президента Рамофосы в Польшу", в частности было проведено три консультативных совещания, а "представители МИД поддерживали постоянный контакт с южноафриканской подготовительной группой канцелярии президента ЮАР и посольством ЮАР в Варшаве".
"Южноафриканская сторона была проинформирована обо всех необходимых формальностях для въезда делегации на территорию Республики Польша и необходимых разрешениях на перевозку", - говорится в заявлении.
В настоящее время "проводятся мероприятия по урегулированию сложившейся ситуации", добавили в МИД.
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Резонансный инцидент в Варшаве произошел в четверг: охранники президента ЮАР Рамафосы, направляющегося на переговоры в Киев, а также журналисты на сутки застряли в аэропорту. Глава службы охраны президента ЮАР обвинил Польшу в попытке сорвать мирную миссию.
Польская погранстража утверждает, что охрана лидера ЮАР добровольно осталась в самолете в Варшаве, так как не имела разрешения на ввоз оружия. При этом погранстража не упоминает в своем сообщении журналистов. Они пожаловались, что их тоже не выпустили из самолета в аэропорту Варшавы, тогда как южноафриканский лидер уже прибыл на Украину в рамках африканской мирной миссии.
Сотрудники СМИ вместо освещения поездки провели ночь в самолете без возможности принять душ и почистить зубы, а еду им купил экипаж южноафриканской авиакомпании SAA.
Как сообщило издание TimesLIVE, глава службы охраны президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд обвинил правительство Польши в попытке сорвать мирную миссию президента Рамафосы и заявил, что жизнь президента была "подвергнута опасности".
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