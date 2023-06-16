https://ria.ru/20230616/yugra-1878783054.html

Югра сохранила позиции в топ-10 нацрейтинга состояния инвестклимата

Югра сохранила позиции в топ-10 нацрейтинга состояния инвестклимата - РИА Новости, 16.06.2023

Югра сохранила позиции в топ-10 нацрейтинга состояния инвестклимата

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в четвертый раз вошел в топ-10 регионов РФ по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:59

2023-06-16T19:59

2023-06-16T19:59

ханты-мансийский автономный округ

россия

москва

светлана чупшева

югра

агентство стратегических инициатив (аси)

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в четвертый раз вошел в топ-10 регионов РФ по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 2023 году, сообщает Фонд развития Югры. Итоги нацрейтинга представила руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на полях ХХVI Петербургского международного экономического форума. Тройку лидеров возглавили Москва, Республика Татарстан, Московская область, Нижегородская область и Тюменская область. "Ханты-Мансийский автономный округ – Югра по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ в 2023 году вновь вошел в топ-10 регионов, заняв 9 позицию", - говорится в сообщении. За историю существования рейтинга, с 2014 года, Югра в четвертый раз вошла в топ-10 регионов по инвестпривлекательности. Как отметила руководитель АСИ, расчет рейтинга ведется по методологии из 67 показателей. "Третий год подряд растет показатель удовлетворенности предпринимателями инфраструктуры - связь, доступность ресурсов. Улучшилась оценка мер государственной финансовой поддержки, увеличилась доля гарантийных обязательств региона, стабильность в оценке особых экономических зон и индустриальных парков и технопарков. Ежегодно сокращаются сроки разрешения на строительство, также сократились сроки регистрации прав собственности", - пояснила Чупшева. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата составляется по поручению Президента Российской Федерации Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Эксперты оценивают усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляют лучшие практики. Показателями выступают скорость и легкость административных процедур, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работа институтов поддержки малого и среднего бизнеса.

https://ria.ru/20230616/zabozlaev-1878609899.html

https://ria.ru/20230612/delegatsiya-1877686147.html

россия

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ханты-мансийский автономный округ

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россия, москва, светлана чупшева, югра, агентство стратегических инициатив (аси), ханты-мансийский автономный округ