https://ria.ru/20230616/yazyk-1878502722.html

Украинцы пожаловались, что британцы заставляют их детей учить русский язык

Украинцы пожаловались, что британцы заставляют их детей учить русский язык - РИА Новости, 16.06.2023

Украинцы пожаловались, что британцы заставляют их детей учить русский язык

Украинские беженцы пожаловались, что британцы заставляют их детей учить русский язык, написал обозреватель Daily Mail Ник Крэйвен. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T04:00

2023-06-16T04:00

2023-06-16T13:53

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинские беженцы пожаловались, что британцы заставляют их детей учить русский язык, написал обозреватель Daily Mail Ник Крэйвен.В статье говорится, что украинцы "с ужасом узнали", что в британских начальных школах их отпрыски изучают русский в рамках языкового проекта."В мире так много языков, и они выбирают русский прямо сейчас? <…> Просто с таким количеством украинских детей здесь, в особых обстоятельствах, я думаю, что в данный момент это бестактно", — пожаловалась газете одна из матерей.Другая украинка рассказала, что ее возмутили и другие аспекты обучения в британской школе."Мой ребенок пришел домой и сказал мне, что они узнали, что существует сто полов, что, конечно, удивило меня", — заявила она.В начальной школе сообщили, что у них учатся дети из разных стран, и одна из целей образовательного процесса заключается в том, чтобы "ученики чувствовали себя в равной степени значимыми"."Ранее в этом году мы сосредоточились на украинском языке. По этой причине мы сочли уместным уделить внимание и русскому", — отметил представитель школы.С начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года Великобритания продолжает поддерживать Украину, принимая у себя беженцев и поставляя Киеву различное вооружение.

https://ria.ru/20230609/solidarnost-1877111812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, великобритания, украина