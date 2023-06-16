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Украинцы пожаловались, что британцы заставляют их детей учить русский язык - РИА Новости, 16.06.2023
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04:00 16.06.2023 (обновлено: 13:53 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/yazyk-1878502722.html
Украинцы пожаловались, что британцы заставляют их детей учить русский язык
Украинцы пожаловались, что британцы заставляют их детей учить русский язык - РИА Новости, 16.06.2023
Украинцы пожаловались, что британцы заставляют их детей учить русский язык
Украинские беженцы пожаловались, что британцы заставляют их детей учить русский язык, написал обозреватель Daily Mail Ник Крэйвен. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T04:00
2023-06-16T13:53
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинские беженцы пожаловались, что британцы заставляют их детей учить русский язык, написал обозреватель Daily Mail Ник Крэйвен.В статье говорится, что украинцы "с ужасом узнали", что в британских начальных школах их отпрыски изучают русский в рамках языкового проекта.&quot;В мире так много языков, и они выбирают русский прямо сейчас? &lt;…&gt; Просто с таким количеством украинских детей здесь, в особых обстоятельствах, я думаю, что в данный момент это бестактно&quot;, — пожаловалась газете одна из матерей.Другая украинка рассказала, что ее возмутили и другие аспекты обучения в британской школе."Мой ребенок пришел домой и сказал мне, что они узнали, что существует сто полов, что, конечно, удивило меня", — заявила она.В начальной школе сообщили, что у них учатся дети из разных стран, и одна из целей образовательного процесса заключается в том, чтобы "ученики чувствовали себя в равной степени значимыми"."Ранее в этом году мы сосредоточились на украинском языке. По этой причине мы сочли уместным уделить внимание и русскому", — отметил представитель школы.С начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года Великобритания продолжает поддерживать Украину, принимая у себя беженцев и поставляя Киеву различное вооружение.
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в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
Украинцы пожаловались, что британцы заставляют их детей учить русский язык

Daily Mail: украинцы пожаловались, что их дети учат русский язык в британских школах

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинская беженка в Великобритании
Украинская беженка в Великобритании - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Украинская беженка в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинские беженцы пожаловались, что британцы заставляют их детей учить русский язык, написал обозреватель Daily Mail Ник Крэйвен.
В статье говорится, что украинцы "с ужасом узнали", что в британских начальных школах их отпрыски изучают русский в рамках языкового проекта.
«

"В мире так много языков, и они выбирают русский прямо сейчас? <…> Просто с таким количеством украинских детей здесь, в особых обстоятельствах, я думаю, что в данный момент это бестактно", — пожаловалась газете одна из матерей.

Другая украинка рассказала, что ее возмутили и другие аспекты обучения в британской школе.
"Мой ребенок пришел домой и сказал мне, что они узнали, что существует сто полов, что, конечно, удивило меня", — заявила она.
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В начальной школе сообщили, что у них учатся дети из разных стран, и одна из целей образовательного процесса заключается в том, чтобы "ученики чувствовали себя в равной степени значимыми".
"Ранее в этом году мы сосредоточились на украинском языке. По этой причине мы сочли уместным уделить внимание и русскому", — отметил представитель школы.
С начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года Великобритания продолжает поддерживать Украину, принимая у себя беженцев и поставляя Киеву различное вооружение.
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