https://ria.ru/20230616/yandeks-1878623801.html
Костин назвал плохой сделку по покупке доли "Яндекса" по полной стоимости
Костин назвал плохой сделку по покупке доли "Яндекса" по полной стоимости - РИА Новости, 16.06.2023
Костин назвал плохой сделку по покупке доли "Яндекса" по полной стоимости
Председатель правления ВТБ Андрей Костин назвал плохой сделку по покупке доли "Яндекса" по полной стоимости и призвал ее торпедировать. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:48
2023-06-16T13:48
2023-06-16T14:17
пмэф-2023
экономика
андрей костин (банкир)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Председатель правления ВТБ Андрей Костин назвал плохой сделку по покупке доли "Яндекса" по полной стоимости и призвал ее торпедировать.Так, в кулуарах ПМЭФ-2023 глава банка заявил, что считает покупку пакета "Яндекса" новыми инвесторами по рыночной цене нецелесообразной. По его словам, в этой ситуации следует действовать по схеме "Фортума" — забрать актив под внешнее управление до момента снятия санкций. "Почему западные инвесторы должны получить с нас сполна? <...> Pа три копейки я понимаю купить, а за полную стоимость, считаю, что сделка плохая. Ее надо торпедировать и не делать. Закончатся санкции, и вернем друг другу — ни нам все, а мы им тогда по-честному", — отметил Костин.Он также призвал не сравнивать иностранных акционеров "Яндекса" с такими компаниями, как McDonald's, который когда-то привез в Россию новые технологии."А эти-то купили в свое время недорого то, что было создано руками российских же талантливых людей, их же поместили все под санкции, обобрали и создали такие условия, а сейчас мы им берем и платим", — подчеркнул финансист. "Яндекс" объявил о реструктуризации в конце ноября прошлого года: предполагается, что материнская Yandex N.V. (Нидерланды) выделит основную часть бизнеса в отдельную российскую группу компаний, которая сохранит бренд, и выйдет из числа ее акционеров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230608/yandeks-1876934939.html
https://ria.ru/20230519/yandeks-1873051034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей костин (банкир), втб, яндекс
ПМЭФ-2023, Экономика, Андрей Костин (банкир), ВТБ, Яндекс
Костин назвал плохой сделку по покупке доли "Яндекса" по полной стоимости
Глава ВТБ Андрей Костин призвал торпедировать сделку по покупке доли "Яндекса"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Председатель правления ВТБ Андрей Костин назвал плохой сделку по покупке доли "Яндекса" по полной стоимости и призвал ее торпедировать.
Так, в кулуарах ПМЭФ-2023 глава банка заявил, что считает покупку пакета "Яндекса" новыми инвесторами по рыночной цене нецелесообразной. По его словам, в этой ситуации следует действовать по схеме "Фортума" — забрать актив под внешнее управление до момента снятия санкций.
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"Почему западные инвесторы должны получить с нас сполна? <...> Pа три копейки я понимаю купить, а за полную стоимость, считаю, что сделка плохая. Ее надо торпедировать и не делать. Закончатся санкции, и вернем друг другу — ни нам все, а мы им тогда по-честному", — отметил Костин.
Он также призвал не сравнивать иностранных акционеров "Яндекса" с такими компаниями, как McDonald's
, который когда-то привез в Россию новые технологии.
"А эти-то купили в свое время недорого то, что было создано руками российских же талантливых людей, их же поместили все под санкции, обобрали и создали такие условия, а сейчас мы им берем и платим", — подчеркнул финансист.
"Яндекс" объявил о реструктуризации в конце ноября прошлого года: предполагается, что материнская Yandex N.V. (Нидерланды
) выделит основную часть бизнеса в отдельную российскую группу компаний, которая сохранит бренд, и выйдет из числа ее акционеров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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