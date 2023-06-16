https://ria.ru/20230616/yanao-1878628031.html

Глава ЯНАО рассказал, что до сих пор на связи со своей первой учительницей

Глава ЯНАО рассказал, что до сих пор на связи со своей первой учительницей - РИА Новости, 16.06.2023

Глава ЯНАО рассказал, что до сих пор на связи со своей первой учительницей

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума поделился, что РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:00

2023-06-16T14:00

2023-06-16T14:00

год педагога и наставника

общество

дмитрий артюхов

сергей кравцов

сн_образование

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152240/87/1522408771_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936df9006c7444689bc86e93a670f252.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума поделился, что до сих пор на связи со своей первой учительницей, она активный подписчик его социальных сетей."Моя первая учительница Диля Магарифовна Варисова. Мы с ней до сих пор на связи, она мой активный подписчик в соцсетях. Мы с ней до сих пор переписываемся, она где-то наставления дает, хорошие советы. Я к ним прислушиваюсь", - рассказал Артюхов.Он добавил, что старается встретиться с Дилей Магарифовной каждый год, она до сих пор работает в школе и живет в округе."Мне очень повезло, она достойный педагог, строгий, при этом очень сердечный", - сказал глава ЯНАО.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет скачать и заполнить поздравительную открытку своему любимому педагогу.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дмитрий артюхов, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор