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Глава ЯНАО рассказал, что до сих пор на связи со своей первой учительницей
Глава ЯНАО рассказал, что до сих пор на связи со своей первой учительницей - РИА Новости, 16.06.2023
Глава ЯНАО рассказал, что до сих пор на связи со своей первой учительницей
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума поделился, что РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:00
2023-06-16T14:00
2023-06-16T14:00
год педагога и наставника
общество
дмитрий артюхов
сергей кравцов
сн_образование
социальный навигатор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума поделился, что до сих пор на связи со своей первой учительницей, она активный подписчик его социальных сетей."Моя первая учительница Диля Магарифовна Варисова. Мы с ней до сих пор на связи, она мой активный подписчик в соцсетях. Мы с ней до сих пор переписываемся, она где-то наставления дает, хорошие советы. Я к ним прислушиваюсь", - рассказал Артюхов.Он добавил, что старается встретиться с Дилей Магарифовной каждый год, она до сих пор работает в школе и живет в округе."Мне очень повезло, она достойный педагог, строгий, при этом очень сердечный", - сказал глава ЯНАО.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет скачать и заполнить поздравительную открытку своему любимому педагогу.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий артюхов, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Дмитрий Артюхов, Сергей Кравцов, СН_Образование, Социальный навигатор
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума поделился, что до сих пор на связи со своей первой учительницей, она активный подписчик его социальных сетей.
"Моя первая учительница Диля Магарифовна Варисова. Мы с ней до сих пор на связи, она мой активный подписчик в соцсетях. Мы с ней до сих пор переписываемся, она где-то наставления дает, хорошие советы. Я к ним прислушиваюсь", - рассказал Артюхов.
Он добавил, что старается встретиться с Дилей Магарифовной каждый год, она до сих пор работает в школе и живет в округе.
"Мне очень повезло, она достойный педагог, строгий, при этом очень сердечный", - сказал глава ЯНАО.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет скачать и заполнить поздравительную открытку своему любимому педагогу.