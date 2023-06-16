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Детский омбудсмен прокомментировала выступление Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
19:19 16.06.2023 (обновлено: 20:12 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/vystuplenie-1878776015.html
Детский омбудсмен прокомментировала выступление Путина на ПМЭФ
Детский омбудсмен прокомментировала выступление Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023
Детский омбудсмен прокомментировала выступление Путина на ПМЭФ
Озвученные президентом РФ Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме идеи в области благополучия семей с детьми были долгожданными и РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T19:19
2023-06-16T20:12
пмэф-2023
общество
россия
мария львова-белова
владимир путин
пмэф 2023
экономика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Озвученные президентом РФ Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме идеи в области благополучия семей с детьми были долгожданными и своевременными - это волновало многих родителей, заявила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале. "Ожидала, что президент представит на ПМЭФ новые идеи в области благополучия семей с детьми. И они прозвучали… По опыту общения с семьями знаю, что это темы, которые волновали многих мам и пап. Решения долгожданные и своевременные", - написала Львова-Белова. Она отметила, что во все времена главное богатство страны - ее люди. "Владимир Путин отметил, что "финансовые возможности государства позволяют держать уверенный курс на обеспечение социальной справедливости". Одно из предложений – выплачивать пособие на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие в течение всего периода, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет. Это даст возможность родителям выходить на работу, увеличивая семейный бюджет. Также президент предложил распространить пособие по уходу за ребенком-инвалидом на тех, кто частично занят. И законодательно закрепить само понятие "частичная занятость". Сейчас выплата предусмотрена только для тех, кто не работает", - уточнила омбудсмен. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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общество, россия, мария львова-белова, владимир путин, пмэф 2023, экономика
ПМЭФ-2023, Общество, Россия, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, ПМЭФ 2023, Экономика
Детский омбудсмен прокомментировала выступление Путина на ПМЭФ

Львова-Белова назвала озвученные Путиным на ПМЭФ идеи о семьях с детьми долгожданными

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Озвученные президентом РФ Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме идеи в области благополучия семей с детьми были долгожданными и своевременными - это волновало многих родителей, заявила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
"Ожидала, что президент представит на ПМЭФ новые идеи в области благополучия семей с детьми. И они прозвучали… По опыту общения с семьями знаю, что это темы, которые волновали многих мам и пап. Решения долгожданные и своевременные", - написала Львова-Белова.
Она отметила, что во все времена главное богатство страны - ее люди. "Владимир Путин отметил, что "финансовые возможности государства позволяют держать уверенный курс на обеспечение социальной справедливости". Одно из предложений – выплачивать пособие на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие в течение всего периода, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет. Это даст возможность родителям выходить на работу, увеличивая семейный бюджет. Также президент предложил распространить пособие по уходу за ребенком-инвалидом на тех, кто частично занят. И законодательно закрепить само понятие "частичная занятость". Сейчас выплата предусмотрена только для тех, кто не работает", - уточнила омбудсмен.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: выступление Владимира Путина и курс на открытость экономики
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин произнес на пленарной сессии ПМЭФ большую речь, посвященную развитию России и ее планам. Важным принципом глава государства назвал курс на открытость экономики. "Мы не свернули на путь самоизоляции", — заявил он.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра совместно с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедбеном Заидом Аль Нахайяном павильона ОАЭ на площадке ПМЭФ

Президент России Владимир Путин произнес на пленарной сессии ПМЭФ большую речь, посвященную развитию России и ее планам. Важным принципом глава государства назвал курс на открытость экономики. "Мы не свернули на путь самоизоляции", — заявил он.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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Страной — гостем нынешнего ПМЭФ выступают Объединенные Арабские Эмираты. На форум в Петербург приехала высокопоставленная делегация.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Страной — гостем нынешнего ПМЭФ выступают Объединенные Арабские Эмираты. На форум в Петербург приехала высокопоставленная делегация.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Еще недавно можно было услышать панические заявления о перспективах российской экономики, а на деле тысячи компаний демонстрируют существенное увеличение продаж. Об этом шла речь на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

Сессия: Отечественные бренды - новые возможности для роста

Еще недавно можно было услышать панические заявления о перспективах российской экономики, а на деле тысячи компаний демонстрируют существенное увеличение продаж. Об этом шла речь на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Как развивать территории, чтобы там было удобно всем: жителям, бизнесу, власти — над этим размышляли участники сессии "Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру".

Сессия Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру

Как развивать территории, чтобы там было удобно всем: жителям, бизнесу, власти — над этим размышляли участники сессии "Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Генеральный директор, председатель правления АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

Владимир Комлев, Председатель правления, генеральный директор, АО НСПК

Генеральный директор, председатель правления АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль презентовала на площадке ПМЭФ-2023 новый центр G.O.R.K.I, который будет заниматься изучением проблем экономического развития России.

Карин Кнайсль, экс-министр иностранных дел Австрийской Республики

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль презентовала на площадке ПМЭФ-2023 новый центр G.O.R.K.I, который будет заниматься изучением проблем экономического развития России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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Исполнительный директор ООО "Русский лен" Валерий Мишарин и первый вице-президент, финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.

Валерий Мишарин, Исполнительный директор, ООО Русский лен и Сергей Анохин, Первый вице-президент финансовый директор, ПАО Ростелеком

Исполнительный директор ООО "Русский лен" Валерий Мишарин и первый вице-президент, финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Владимир Путин до пленарного заседания встретился на полях ПМЭФ с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они осмотрели стенды выставки и провели переговоры тет-а-тет.

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммедбен Заид Аль Нахайян во время встречи на полях ПМЭФ

Владимир Путин до пленарного заседания встретился на полях ПМЭФ с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они осмотрели стенды выставки и провели переговоры тет-а-тет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
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На форуме презентовали итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который каждый год составляют АСИ и ведущие деловые объединения. Первое место заняла Москва, второе — Татарстан, на третьем оказались Московская, Нижегородская и Тюменская области.

Сергей Носов, губернатор Магаданской области

На форуме презентовали итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который каждый год составляют АСИ и ведущие деловые объединения. Первое место заняла Москва, второе — Татарстан, на третьем оказались Московская, Нижегородская и Тюменская области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Россия и Армения подписали на полях ПМЭФ дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма.

Нарек Терян, Заместитель Министра экономики Республики Армении, Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и Дмитрий Вахруков, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

Россия и Армения подписали на полях ПМЭФ дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Президент России Владимир Путин произнес на пленарной сессии ПМЭФ большую речь, посвященную развитию России и ее планам. Важным принципом глава государства назвал курс на открытость экономики. "Мы не свернули на путь самоизоляции", — заявил он.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Страной — гостем нынешнего ПМЭФ выступают Объединенные Арабские Эмираты. На форум в Петербург приехала высокопоставленная делегация.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Еще недавно можно было услышать панические заявления о перспективах российской экономики, а на деле тысячи компаний демонстрируют существенное увеличение продаж. Об этом шла речь на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Как развивать территории, чтобы там было удобно всем: жителям, бизнесу, власти — над этим размышляли участники сессии "Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Генеральный директор, председатель правления АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль презентовала на площадке ПМЭФ-2023 новый центр G.O.R.K.I, который будет заниматься изучением проблем экономического развития России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Исполнительный директор ООО "Русский лен" Валерий Мишарин и первый вице-президент, финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Владимир Путин до пленарного заседания встретился на полях ПМЭФ с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они осмотрели стенды выставки и провели переговоры тет-а-тет.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На форуме презентовали итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который каждый год составляют АСИ и ведущие деловые объединения. Первое место заняла Москва, второе — Татарстан, на третьем оказались Московская, Нижегородская и Тюменская области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Россия и Армения подписали на полях ПМЭФ дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ОбществоРоссияМария Львова-БеловаВладимир ПутинПМЭФ 2023Экономика
 
 
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