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Детский омбудсмен прокомментировала выступление Путина на ПМЭФ

Детский омбудсмен прокомментировала выступление Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023

Детский омбудсмен прокомментировала выступление Путина на ПМЭФ

Озвученные президентом РФ Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме идеи в области благополучия семей с детьми были долгожданными и РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:19

2023-06-16T19:19

2023-06-16T20:12

пмэф-2023

общество

россия

мария львова-белова

владимир путин

пмэф 2023

экономика

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Озвученные президентом РФ Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме идеи в области благополучия семей с детьми были долгожданными и своевременными - это волновало многих родителей, заявила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале. "Ожидала, что президент представит на ПМЭФ новые идеи в области благополучия семей с детьми. И они прозвучали… По опыту общения с семьями знаю, что это темы, которые волновали многих мам и пап. Решения долгожданные и своевременные", - написала Львова-Белова. Она отметила, что во все времена главное богатство страны - ее люди. "Владимир Путин отметил, что "финансовые возможности государства позволяют держать уверенный курс на обеспечение социальной справедливости". Одно из предложений – выплачивать пособие на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие в течение всего периода, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет. Это даст возможность родителям выходить на работу, увеличивая семейный бюджет. Также президент предложил распространить пособие по уходу за ребенком-инвалидом на тех, кто частично занят. И законодательно закрепить само понятие "частичная занятость". Сейчас выплата предусмотрена только для тех, кто не работает", - уточнила омбудсмен. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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общество, россия, мария львова-белова, владимир путин, пмэф 2023, экономика