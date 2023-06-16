https://ria.ru/20230616/vystavka-1878560479.html

В Каире открылась выставка картин российских и египетских художников

В Каире открылась выставка картин российских и египетских художников - РИА Новости, 16.06.2023

В Каире открылась выставка картин российских и египетских художников

Выставка картин российских и египетских художников открылась в Русском доме в столице Египта Каире, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:03

2023-06-16T13:03

2023-06-16T13:03

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россия

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КАИР, 16 июн — РИА Новости. Выставка картин российских и египетских художников открылась в Русском доме в столице Египта Каире, передает корреспондент РИА Новости. Экспозиция приурочена к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Египтом. Несколькими днями ранее проект показывали в Александрии. "Проект "Под одним солнцем. Россия-Египет" посвящен сближению двух стран. Это абсолютно две разные культуры, но они верны себе. Они разные, но так хорошо друг друга дополняют", — куратор и художник-график Дарья Карачева. На выставке — картины нескольких российских художников, написанные ими во время посещения Каира и Александрии. Член Союза художников России, искусствовед Ольга Смирнова рассказала, что наиболее сильное впечатление у нее осталось от пирамид Гизы. "Когда идете, даже не поднимая глаз, понимаете, как эти пирамиды строились. Мы полтора-два часа писали картины на жаре, но она не чувствуется, когда находишься в желании уловить впечатление", — сказала Смирнова. Художник и писатель Михаил Раков подчеркнул, что старинные египетские мечети, здания и кварталы производят колоссальное впечатление для человека, который их видит в первый раз. Выставку также посетили проживающие в Египте российские граждане и представители египетской общественности.

https://ria.ru/20230616/vystavka-1877861607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, египет, россия, каир (город), выставки