https://ria.ru/20230616/vystavka-1878560479.html
В Каире открылась выставка картин российских и египетских художников
В Каире открылась выставка картин российских и египетских художников - РИА Новости, 16.06.2023
В Каире открылась выставка картин российских и египетских художников
Выставка картин российских и египетских художников открылась в Русском доме в столице Египта Каире, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:03
2023-06-16T13:03
2023-06-16T13:03
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КАИР, 16 июн — РИА Новости. Выставка картин российских и египетских художников открылась в Русском доме в столице Египта Каире, передает корреспондент РИА Новости. Экспозиция приурочена к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Египтом. Несколькими днями ранее проект показывали в Александрии. "Проект "Под одним солнцем. Россия-Египет" посвящен сближению двух стран. Это абсолютно две разные культуры, но они верны себе. Они разные, но так хорошо друг друга дополняют", — куратор и художник-график Дарья Карачева. На выставке — картины нескольких российских художников, написанные ими во время посещения Каира и Александрии. Член Союза художников России, искусствовед Ольга Смирнова рассказала, что наиболее сильное впечатление у нее осталось от пирамид Гизы. "Когда идете, даже не поднимая глаз, понимаете, как эти пирамиды строились. Мы полтора-два часа писали картины на жаре, но она не чувствуется, когда находишься в желании уловить впечатление", — сказала Смирнова. Художник и писатель Михаил Раков подчеркнул, что старинные египетские мечети, здания и кварталы производят колоссальное впечатление для человека, который их видит в первый раз. Выставку также посетили проживающие в Египте российские граждане и представители египетской общественности.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, египет, россия, каир (город), выставки
Культура, Новости культуры, Египет, Россия, Каир (город), Выставки
В Каире открылась выставка картин российских и египетских художников
Выставка картин российских и египетских художников открылась в Русском доме в Каире
КАИР, 16 июн — РИА Новости. Выставка картин российских и египетских художников открылась в Русском доме в столице Египта Каире, передает корреспондент РИА Новости.
Экспозиция приурочена к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Египтом. Несколькими днями ранее проект показывали в Александрии.
«
"Проект "Под одним солнцем. Россия-Египет" посвящен сближению двух стран. Это абсолютно две разные культуры, но они верны себе. Они разные, но так хорошо друг друга дополняют", — куратор и художник-график Дарья Карачева.
На выставке — картины нескольких российских художников, написанные ими во время посещения Каира и Александрии.
Член Союза художников России, искусствовед Ольга Смирнова рассказала, что наиболее сильное впечатление у нее осталось от пирамид Гизы.
«
"Когда идете, даже не поднимая глаз, понимаете, как эти пирамиды строились. Мы полтора-два часа писали картины на жаре, но она не чувствуется, когда находишься в желании уловить впечатление", — сказала Смирнова.
Художник и писатель Михаил Раков подчеркнул, что старинные египетские мечети, здания и кварталы производят колоссальное впечатление для человека, который их видит в первый раз.
Выставку также посетили проживающие в Египте российские граждане и представители египетской общественности.
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